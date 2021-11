Nervi tesi nella casetta di Amici 21, dove in queste ultime ore si è assistito allo scontro tra Luca D'Alessio e Serena. I due allievi di questa edizione si sono ritrovati ai ferri corti e il motivo è legato alle pulizie che vanno fatte in casetta per tenere sempre in ordine l'ambiente in cui vivono. Il giovane figlio di Gigi D'Alessio ha perso le staffe nel momento in cui ha scoperto che Serena e Albe non hanno rispettato i turni per le pulizie, tanto da sbottare duramente contro la ballerina.

Luca D'Alessio sbotta e perde le staffe contro Serena ad Amici 21

Nel dettaglio, nel momento in cui Luca D'Alessio ha scoperto che Serena e il suo fidanzato Albe non hanno rispettato i turni per la pulizia della casetta ad Amici 21, non ha esitato a farlo notare, dando il via ad una vera e propria lite in casetta con la ballerina.

"Voglio sapere perché tu non lo hai fatto ieri" ha sbottato il giovane Lda contro Serena che, per tutta risposta ha esclamato: "ma cosa vuoi da me".

Immediata la reazione di Luca che, non gradendo la risposta della sua coinquilina, ha duramente sbottato.

"Serena non parlare così, perché ho già il cu...girato e in più mi fai queste facce da diva e mi fai ancora più innervosire", ha sentenziato Luca contro Serena.

"Allora non parliamo, silenzio", ha esclamato la ballerina che con questa sua nuova risposta ha urtato ulteriormente il giovane figlio di Gigi D'Alessio, sempre più furioso per quanto stesse accadendo.

Serena chiede 'silenzio' a Luca e lui sbotta

"A me non mi dicono silenzio neppure mamma e papà un altro po' e me lo vieni a dire tu", ha sbottato ancora il giovane D'Alessio ribadendo e sottolineando il fatto di non aver gradito l'atteggiamento della sua collega all'interno della casetta.

Serena, però, ha provato ancora una volta a smorzare i toni, dicendo che ne avrebbero parlato quando Luca si sarebbe calmato, dato che in quel momento il cantante era particolarmente furioso e agitato.

Insomma un clima decisamente conflittuale quello che si respira quest'anno all'interno della casetta di Amici 21, dove sempre più frequentemente, gli scontri e le liti verbali sono all'ordine del giorno tra i diversi allievi protagonisti di questa edizione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le anticipazioni sulla decima puntata di Amici 2021

In attesa di scoprire se Luca e Serena riusciranno a chiarirsi e a mettere una pietra sopra a questa nuova discussione sorta in casetta, le anticipazioni sulla prossima puntata di Amici in programma domenica 21 novembre su Canale 5, rivelano che non mancheranno i colpi di scena.

Gli allievi in gara affronteranno delle nuove sfide dirette ma tutti riusciranno ad avere la meglio. Nessuno dei concorrenti in gara, infatti, è stato eliminato dalla trasmissione di Maria De Filippi.