Cambio programmazione in arrivo nel 2022 per le reti Mediaset. Le novità del palinsesto riguarderanno in primis la rete ammiraglia del Biscione, la quale dovrà salutare ben due soap che in questi anni hanno tenuto compagnia al pubblico di Canale 5. Una di queste è Love is in the air, la serie turca con protagonista la coppia composta da Eda e Serkan, la quale chiuderà definitivamente i battenti dopo la seconda e ultima stagione.

La soap opera Una vita chiude i battenti: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset previsto per il 2022, riguarda in primis la fascia del pomeriggio di Canale 5.

Il prossimo anno, infatti, calerà il sipario su Una vita la soap opera iberica ambientata nel quartiere di Acacias, che ormai da circa dieci anni tiene compagnia al pubblico della rete ammiraglia.

Le avventure dei vari protagonisti di Acacias, capitanati da Genoveva e Felipe, sono giunte a conclusione in Spagna già da un po' di tempo.

I vertici della tv che mandavano in onda gli appuntamenti quotidiani con Una vita, di fronte ad un calo vertiginoso di spettatori, hanno scelto di non rinnovare più il contratto per la messa in cantiere delle puntate inedite della soap opera.

Di conseguenza, dopo la sospensione in Spagna, anche in Italia arriverà al più presto il gran finale di sempre della soap.

Ecco quando c'è il gran finale di Una vita anche in Italia

Le ultime puntate dovrebbero essere trasmesse tra l'estate e l'autunno del 2022, dopodiché Canale 5 si ritroverà orfana degli appuntamenti quotidiani con Una vita.

La fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45 circa, si ritroverà libera ma potrebbe essere occupata da una nuova soap opera sempre di importazione spagnola.

Trattasi di Dos Vidas, una nuova serie che in patria ha ottenuto dei buoni risultati dal punto di vista auditel e di cui Mediaset ha scelto di acquistarne i diritti per mandarla in onda nel corso della prossima stagione televisiva su Canale 5.

Stop Love is in the air: cambio programmazione Mediaset 2022

Una vita, però, non sarà l'unica soap che chiuderà definitivamente i battenti su Canale 5, dato che ci sarà anche il gran finale di sempre di Love is in the air.

La serie turca con protagonisti Eda e Serkan saluterà il pubblico italiano con la seconda e ultima stagione di sempre. La messa in onda italiana degli ultimi episodi è prevista tra gennaio e febbraio 2022.

Tuttavia, sempre nel corso del prossimo anno, ci sarà il ritorno di Brave and Beautiful. La serie turca che ha debuttato la scorsa estate su Canale 5 e rimasta incompiuta, tornerà in onda con gli ultimi episodi in prima visione assoluta, per la gioia dei fan che attendono di vedere il gran finale di sempre.

Proseguirà anche l'appuntamento con l'amatissima e seguitissima Beautiful, una delle soap più longeve della programmazione italiana.