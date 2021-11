La puntata di Amici di Maria De Filippi andata in onda domenica 31 ottobre ha visto Alessandra Celentano ancora in polemica con Raimondo Todaro. Quest'ultimo ha preso le difese della sua ballerina Serena nel momento in cui la maestra Celentano ha fatto dei commenti sul suo fisico definendola "grossa". Raimondo è passato al contrattacco invitando Alessandra ad "andare a giudicare a Miss Italia".

Celentano prende di mira il fisico di Serena: 'Sei grossa, sei tanta'

L'ultima puntata pomeridiana di Amici 2021 non è stata semplice per la ballerina Serena Carella.

La giovane, dopo essersi esibita e aver ricevuto i complimenti del suo maestro Raimondo Todaro, ha dovuto fare i conti con il giudizio di Alessandra Celentano. Sempre molto severa e tagliente nei suoi giudizi, la maestra di ballo non ha fatto mistero del fatto che a lei Serena non piaccia come ballerina, ribadendo a quest'ultima: "Il tuo problema è a livello di fisico, di doti e di linee. A me il tuo fisico non piace perché sei grossa, sei tanta".

Raimondo furioso con Alessandra Celentano: 'Vai a giudicare Miss Italia'

Il pubblico in studio non ha gradito questa dichiarazione sull'aspetto fisico di Serena. Anche Raimondo Todaro è rimasto basito e visibilmente arrabbiato si è scagliato contro la maestra Celentano: "Non devi giudicarla da ferma, ma in movimento.

Lei fa tutto, mettitelo in testa. Sennò vai a giudicare a Miss Italia”. Il maestro sempre in difesa di Serena ha aggiunto:" Serena è grossa e fa tutto. Sti caz…i se è grossa“. Parole che hanno ottenuto l'applauso scrosciante del pubblico in studio.

Ad Amici continua lo scontro Todaro-Celentano per via di Serena

Il botta e risposta tra Celentano e Todaro è andato avanti, ma è sembrato chiaro che la maestra di danza classica abbia una concezione e visione della danza totalmente diversa dal suo collega.

La prof Celentano, infatti, ha ribadito ancora una volta come secondo lei Serena, pur muovendosi bene, non ha i requisiti fisici per poter ballare ad alti livelli. A un certo punto la maestra ha pure tirato in ballo Francesca Tocca e rivolgendosi a Raimondo Todaro ha detto: "Elena D’Amario, Giulia Stabile e Francesca, sono grosse?

Dai, diciamo le cose come stanno". Dopo queste affermazioni Maria De Filippi ha deciso di intervenire e di chiudere la querelle che si è creata tra i due insegnanti. Intanto Serena, nonostante tutte le discussioni, è riuscita a confermare la maglia.