Grandi colpi di scena nel corso della registrazione dell'ottava puntata di Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda questa domenica 7 novembre su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che i colpi di scena non mancheranno e che ci saranno un bel po' di novità legate in primis al ballerino Mattia, che si ritroverà al centro del Gossip per il suo presunto interesse nei confronti di Giulia Stabile, fidanzata con Sangiovanni.

Il 'segreto' di Mattia su Giulia Stabile: colpo di scena ad Amici 21

Nel dettaglio, durante la registrazione dell'ottava puntata di Amici 21, Maria De Filippi ha scelto di fare il gioco della verità con gli allievi che sono in gara quest'anno.

A tutti i ragazzi è stato chiesto di scrivere dei "segreti" su alcuni bigliettini, il tutto in forma anonima, i quali poi sono stati riposti in una serie di palloncini.

Nel corso della trasmissione, la padrona di casa ha fatto scoppiare questi palloncini e ha così avuto modo di scoprire i "segreti" svelati dai ragazzi stessa della scuola.

Quello che ha destato maggiore scalpore riguarda il ballerino Mattia, che qualche settimana fa è stato eletto il più bello della scuola, dal pubblico presente in studio ad Amici.

Giulia Stabile avrebbe fatto breccia nel cuore di Mattia ad Amici 21

Ebbene, qualcuno ha svelato che Mattia sarebbe cotto di Giulia Stabile, la ballerina protagonista della passata edizione di Amici e vincitrice del talent show Mediaset.

Giulia, durante la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi, si è fatta ben notare anche per la sua relazione con Sangiovanni, il cantante che si è classificato al secondo posto della classifica generale dello scorso anno, ma ha conquistato il cuore della ballerina.

Tra i due è nata una love story che ha fatto impazzire e sognare i fan del talent show e che, ancora oggi, prosegue a gonfie vele.

Tuttavia, dopo la confessione del segreto di Mattia, il quale proverebbe un forte interesse nei confronti di Giulia Stabile, ecco che qualcuno inizia a temere il peggio.

Il ballerino Mattia metterà in crisi Giulia e Sangiovanni?

Giulia e Mattia, infatti, si ritrovano a condividere molto del loro tempo insieme all'interno della scuola di Amici 21 ed ecco che i fan, temono che questo rapporto così stretto possa mettere in crisi la relazione tra la ballerina e il cantante Sangiovanni.

Mattia metterà in crisi la coppia protagonista della passata edizione di Amici?

In passato, ad esempio, proprio nella scuola di Amici si erano verificati casi analoghi, come ad esempio Francesca Tocca che perse la testa per uno degli allievi della scuola, lasciando suo marito Raimondo Todaro (col quale si è riappacificata quest'anno).