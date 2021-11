Il matrimonio di Alex Belli e Delia Duran è valido oppure no? A sollevare dubbi sulle nozze dell'attore - attuale concorrente del GFVip - ci hanno pensato Mila Suarez e Katarina Raniakova. La prima ha sostenuto che i fiori d'arancio con Delia siano solo una trovata di Gossip. La seconda invece, ha spiegato di non avere mai firmato il divorzio con il 38enne.

La versione di Katarina

Alex Belli è arrivato al Reality Show di Canale 5, dichiarando di essere follemente innamorato di Delia Duran. Per questo motivo l'attore aveva chiesto alle coinquiline del parterre femminile di non dormire nel suo letto, in quanto uomo sposato.

La stessa Delia ha scritto una lettera al consorte per invitarlo a tornare sulla strada giusta, dopo i numerosi avvicinamenti a Soleil Sorge.

In seguito alle dichiarazioni di Mila Suarez - ex di Belli - Katarina Raniokova ha deciso di scrivere a Deianira Marzano. La diretta interessata ha spiegato di essere la prima moglie di Alex. Poi, ha sollevato dei dubbi sulle nozze tra il 38enne e Duran: "Sono la moglie di Alex. La prima e l'unica perché noi non siamo ancora divorziati". Come spiegato dalla diretta interessata, il concorrente del GFVip essendo ancora sposato con rito civile al comune non potrebbe sposare un'altra donna in assenza di un divorzio.

I motivi dell'addio

In una vecchia intervista, Katarina aveva spiegato perché il matrimonio con Alex Belli era giunto al capolinea.

Come riferito da Katarina, la relazione da favola era diventata un incubo. I primi tempi la coppia faceva tutto insieme, ma poi l'attore cambiò completamente atteggiamento. Nonostante Katarina abbia deciso di perdonare i tradimenti del compagno e sposarlo, Alex continuò ad essere distaccato. Stando alla versione di Raniakova, Belli spesso usciva la notte per andare con altre donne.

Stanca dei continui tradimenti, Katarina ha deciso di lasciare Alex: "Io sono sempre stata fedele. Non l'ho mai tradito neanche con uno sguardo". Al contrario, Alex Belli avrebbe sempre negato di avere avuto rapporti extra-coniugali.

I dubbi di Mila Suarez

Nella giornata di giovedì 4 novembre, su Instagram, Mila Suarez ha raccontato la sua verità.

La diretta interessata ha sollevato dubbi sulle nozze di Alex Belli e Delia Duran: "È solo finta per fare gossip". A detta della modella, il matrimonio tra i due non avrebbe alcuna validità dal punto di vista legale. Secondo Suarez, l'attore non è un uomo fedele come vuole far credere all'interno del GFVip. Lei stesso ha riferito di essere "scappata" dal 38enne quando ha compreso che tipo di persona era. Mila ha precisato che lontano da Belli è rinata e la sua felicità vale più di ogni altra cosa.