Soleil Sorge è una delle protagoniste del GFVip: nel bene e nel male, la 27enne italo-americana ha creato moltissime dinamiche all'interno della casa più spiata d'Italia. Nella serata di giovedì 4 novembre, però, la gieffina ha avuto un crollo emotivo. Parlando con Gianmaria Antinolfi, la diretta interessata ha attaccato gli autori del Reality Show perché secondo lei starebbero mostrando solo i suoi difetti.

Lo sfogo della gieffina

Soleil e Gianmaria si sono ritrovati nella cucina del GFVip per una chiacchierata. A un certo punto, la 27enne italo-americana ha spiegato di essere delusa per le clip mandate in onda durante la diretta del reality show: "E' stata portata in puntata tutta una roba dietro una pentola che ho lasciato io".

A detta dell'influencer, gli autori starebbero facendo vedere ai telespettatori solamente i suoi difetti. Con tono piccato Sorge ha lanciato una sorta di appello: "Quando sottolineate i miei pregi e mi mostrate un po' di gratitudine?"

Sputtanando di tutto e di più 🔥

Ti ho amata stasera perché stai capendo il gioco è stai tirando fuori IL MEGLIO DI TE 😈 #gfvip #soleilsorge #teamsoleil #bitchesvip pic.twitter.com/Lnf1zcKHlq — Annamaria Ssorge stan account 💅✨ (@annamar89947557) November 5, 2021

La diretta interessata ha sostenuto di avere accettato di partecipare al Grande Fratello Vip, per ribaltare etichette e ruoli. Come spiegato da Soleil, lontano dai riflettori spesso lotta per queste cose nella vita di tutti i giorni.

A forza di lottare senza ottenere nulla, la gieffina ha confidato che poi vengono a mancare le forze: "Mi fa male sinceramente".

'Qui dentro cosa si è visto?'

A un attento Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorge ha spiegato di essere stanca di venire dipinta per la persona che non è. Riguardando il suo percorso all'interno del GFVip, la diretta interessata si è domandata in un mese e mezzo (quasi due) cosa sia stato mostrato di lei ai telespettatori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A detta della 27enne, chi guarda il reality show avrebbe visto solamente la storia avuta con Gianmaria, compagni d'avventura che avrebbero fatto di tutto per metterla in cattiva luce e la presunta relazione che sta nascendo con Alex Belli. In merito a quest'ultimo punto, Soleil ha precisato che si tratta solamente di una bella amicizia.

Per questo motivo si è domandata come mai non sia stata descritta ai telespettatori come tale, anziché inventare qualcosa che non esiste.

I consigli di Antinolfi

Dopo avere ascoltato lo sfogo della coinquilina, Gianmaria ha cercato di rassicurare Soleil Sorge sul percorso svolto all'interno del GFVip. Stando al giudizio del 36enne campano, i telespettatori hanno capito chi sia realmente Soleil e non serve una clip per dimostrarlo. Inoltre, il "vippone" ha sostenuto che il percorso della gieffina fino ad oggi sia stato impeccabile. Dunque, ha invitato l'influencer a proseguire dritto senza mollare di un centrimetro.