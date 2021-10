Dopo l'eliminazione di Flaza da Amici 21, la sua insegnante di canto ha deciso di spiegare i motivi della decisione. Lorella Cuccarini, su Instagram, ha spiegato che a volte il talento non basta. In un programma come il talent show di Maria De Filippi è importante che gli allievi rispettino anche le regole.

L'accaduto

Nella puntata di Amici 21, che è andata in onda domenica 24 ottobre su Canale 5, Lorella Cuccarini ha preso una decisione importante su Flaza: l'eliminazione dal programma. L'insegnante di canto ha spiegato di non avere più pazienza nei confronti dell'artista.

Sebbene Flaza sia una ragazza molto talentuosa, all'interno del talent show esistono anche delle regole che vanno rispettate. Alla ragazza è costato caro l'essersi dimenticata di andare alla prova con la costumista. Dunque, Flaza è stata eliminata dalla scuola di Amici 21.

La versione dell'insegnante

A distanza di qualche giorno, Lorella Cuccarini su Instagram è tornata a parlare dell'eliminazione di Flaza. L'insegnante di canto non si è pentita della scelta presa: "Sono paziente, ma il talento da solo non basta". La diretta interessata ha fatto sapere che non sarebbe stato giusto tenere la ragazza all'interno della scuola più famosa d'Italia per rispetto agli altri allievi. Cuccarini ha fatto presente che quando si vive in una comunità come quella di Amici di Maria, bisogna imparare a viverci.

Di conseguenza, il rispetto delle regole è fondamentale.

Lorella, fino a quando ha potuto rimproverare Flaza lo ha fatto: la cantante infatti, non è stata buttata fuori dalla scuola al primo "passo falso". Flaza da quando è cominciato il talent aveva accumulato una serie di ritardi e comportamenti poco consoni allo spirito che si respira nella scuola di Amici 21.

Flaza rompe il silenzio

Poche ore dopo la messa in onda di Amici 21, Flaza ha affidato i suoi pensieri ai social. L'ex allieva di Cuccarini ha ringraziato tutti coloro che l'hanno sostenuta nel suo breve, ma intenso percorso all'interno della scuola. Successivamente, la diretta interessata si è detta dispiaciuta per i vari insulti ricevuti sui social.

A tale proposito Flaza ha chiosato: "So chi sono". Secondo al pensiero della cantante, all'interno del talent show è uscita solamente una parte di lei.

Flaza ha sostenuto che se è stata eliminata dal programma è giusto così. Infine, la diretta interessata ha precisato che non si stancherà mai di fare musica e ha ironizzato sul capitolo "amore". A detta dell'ex allieva di Lorella Cuccarini, c'è tempo anche per quello quindi i suoi fan non devono disperarsi.