Prosegue l'appuntamento con Amici 2021, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda anche domenica 28 novembre con una nuova puntata inedita. I colpi di scena non mancheranno e per tre concorrenti protagonisti di questa ventunesima stagione, ci sarà il momento di affrontare già delle nuove sfide. Uno di questi è il giovane Luca D'Alessio, in arte Lda, che si ritroverà di nuovo a rischio eliminazione dal cast del talent show di Canale 5.

Anticipazioni prossima puntata Amici 21 del 28 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla prossima puntata di Amici 21 in programma domenica 28 novembre in tv, rivelano che ci sono già i nomi degli allievi che sono in sfida.

Come di consueto, infatti, al termine della registrazione della decima puntata in onda il 21 novembre, c'è stata una nuova classifica dei cantanti che, questa volta, sono stati giudicati dai professori stessi della scuola.

Tre di loro hanno occupato i posti più bassi di questa classifica e, di conseguenza, sono finiti in sfida e adesso rischiano l'eliminazione dalla prossima puntata di Amici, che andrà in onda domenica 28 su Canale 5.

Trattasi dei cantanti Luca D'Alessio, Andrea e Simone: tutti e tre dovranno affrontare delle nuove sfide la prossima settimana e di conseguenza il loro futuro all'interno della scuola di Maria De Filippi sarà a rischio.

Tra i tre, colui che è stato sonoramente bacchettato è stato Luca D'Alessio, al punto da prendere "zero" dalla prof Anna Pettinelli e finendo così "di diritto" nelle posizioni finali della classifica.

Luca D'Alessio in sfida e a rischio eliminazione: spoiler Amici 21 del 28 novembre

Il colpo di scena, però, c'è stato nel momento in cui Albe ha proposto alla produzione di prendere il posto di Luca in vista della sfida che avrebbe dovuto affrontare nella puntata del 28 novembre.

Il giovane Albe, quindi, si è proposto di fare lui la sfida e in questo modo "salvare" il suo collega Lda che in queste settimane ha affrontato già un bel po' di sfide, tanto da ritrovarsi più volte a rischio eliminazione.

Una proposta che verrà valutata dai professori nel corso dei prossimi giorni, ma c'è da scommettere che la prof Pettinelli non sarà contenta di accettare questo scambio, dato che il suo obiettivo è quello di "mandare fuori" dalla scuola Luca, in quanto non lo considera idoneo per stare nella scuola di Amici.

Cambio programmazione a dicembre per Amici 21

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, vi anticipiamo che a dicembre ci sarà uno stop per la programmazione di Amici 2021 su Canale 5.

Le puntate della domenica pomeriggio così come il daytime quotidiano, saranno sospesi durante il periodo delle feste natalizie ma la programmazione tornerà ad essere quella abituale a partire da gennaio 2022.