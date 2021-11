Al termine della puntata del 1° novembre si sono surriscaldati gli animi nella casa del GF Vip. Lo scontro tra Aldo Montano e Alex Belli ha lasciato pesanti strascichi e la resa dei conti tra lo schermidore e l'attore non è tardata ad arrivare. In un confessionale il 38enne si è scagliato contro l'atleta accusandolo di non prendere mai posizione. Il campione olimpico di Atene 2004 non ha gradito l'uscita del compagno di avventura. "Certe cose me le potevi dire di persona invece di andare in confessionale a fare la suora. Con la storia dei tre moschettieri hai montato una farsa".

Montano ha faticato a trattenere la rabbia, afferrando per le braccia Belli mentre i coinquilini li invitavano alla calma.

La discussione è proseguita in giardino ma il livornese non ha voluto tendere la mano ad Alex che aveva provato a stemperare i toni. Visibilmente scosso l'attore ha chiesto conforto a Davide Silvestri che ha precisato che avrebbe dato un parere oggettivo sulla vicenda. "Questa volta non ti parlerò da amico" - ha puntualizzato affermando che è comprensibile che Aldo sia arrabbiato con lui ma che ha sbagliato a reagire in 'maniera fisica': "È passato dalla ragione al torto".

Alex Belli si sfoga dopo lo scontro con Montano: 'Mi ha spintonato, ha fatto una cosa brutta'

Alex Belli ha vissuto un rovente post puntata con Aldo Montano nella casa del GF Vip .

Quest'ultimo si è risvegliato visibilmente infastidito per quanto affermato dall'attore in confessionale. "Dai fammi vedere, a te piace fare la guerra con le parole" - ha tuonato lo schermidore con uno sberleffo sul braccio che ha surriscaldato ulteriormente gli animi. I compagni di avventura li hanno invitati alla calma e la discussione si è spostata in giardino ma i toni non si sono abbassati.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Sono venuto al Grande Fratello per portare i miei valori" - ha precisato il 42enne livornese.

La pesante lite con lo sciabolatore ha mandato in tilt Belli che ha avuto anche una crisi di pianto prima di confrontarsi con Davide Silvestri sull'accaduto. "Ha fatto una cosa brutta. Mi ha spinto dopo avermi consigliato di non arrivare mai alla fisicità nelle discussioni" - ha spiegato Alex facendo riferimento ad uno scontro che aveva avuto nelle settimane precedenti con Samy.

Durante lo sfogo con l'amico, l'attore ha manifestato la sua delusione per essere stato attaccato da Aldo sul privato: "Ha parlato di rispetto per le mogli e di limoni quando non ho detto nessuna cattiveria su di lui".

Davide Silvestri all'attore: 'Sei stato cattivo e pungente ma Aldo non doveva reagire così'

Nonostante il rapporto di amicizia Davide Silvestri non è stato tenero con Alex Belli. In particolare il 40enne gli ha fatto notare di essere stato cattivo e pungente nel confessionale in cui ha accusato Aldo Montano di esporsi poco. "L'hai detto in maniera educata ma da far venire il nervoso e ci sta che ora sia arrabbiato con te" - ha sottolineato il milanese evidenziando la teatralità dell'intervento di Belli.

Silvestri ha avuto parole dure anche per lo schermidore per la sua reazione sopra le righe. "A me non piacciono le discussioni che finiscono in maniera aggressiva. Poteva replicare in maniera pungente ed, invece, la lite è sfociata in altra roba e dalla ragione è passato al torto" - ha chiosato Davide.