Nella puntata di Amici andata in onda martedì 9 novembre ci sono stati dei colpi di scena. Alessandra Celentano, infatti, ha chiamato Mattia per leggergli alcune frasi, da lui dette, riguardanti la credibilità della scuola. In particolar modo ha affermato che secondo lui i professori metterebbero in pratica strategie e finzioni a favore delle telecamere. La maestra di danza gli ha sbottato contro, dichiarando che per lei se un allievo pensa che il programma sia finto, può anche decidere di andare a casa. Anche Guido ha subito dei rimproveri da parte dell'insegnante di ballo, per via di alcune dichiarazioni fatte in casetta con i suoi compagni.

Amici: Mattia pensa che nella scuola ci siano meccanismi e finzioni e Celentano sbotta

Nei giorni scorsi Mattia si è confrontato con gli altri studenti di Amici ed ha fatto alcune osservazioni riguardanti gli insegnanti della scuola, che non sono passate inosservate. In particolar modo ha affermato che, a detta sua, i professori fingerebbero a volte delle liti e delle critiche ai ragazzi perché Amici, essendo un programma televisivo, avrebbe dei meccanismi da seguire. La maestra Celentano, sentendo quelle parole, ha chiamato il ragazzo per avere un confronto con lui.

Amici: Celentano vuole mandare a casa tutti gli alunni se pensano che sia tutto finto

Alessandra Celentano ha ripetuto le frasi di Mattia riferite ai professori della scuola di Amici: ''Qui è televisione, qui ci sono questi meccanismi, devono fare questi meccanismi''.

La professoressa di danza ha sbottato contro il ballerino e rivolgendosi a lui e a tutti gli alunni ha detto: ''Cosa venite a fare qua, Mattia, se pensate che sia tutto finto?''. L'insegnante ha definito le dichiarazioni una mancanza di rispetto, affermando: ''Se lo pensate tutti, andatevene tutti a casa''.

Amici: le lamentele di Guido

Le dichiarazioni di Mattia sono nate in seguito alle lamentele di Guido, che si è sfogato con i suoi compagni al termine della registrazione dell'ultima puntata di Amici.

Tornato in casetta, infatti, si è confidato con i suoi compagni in merito ad alcuni problemi che avrebbe nella scuola, riguardo anche al fatto di non avere nemmeno il tempo per scaldarsi prima di un'esibizione. Celentano ha chiarito la sua posizione anche con Guido, dicendogli che non le risultava che si fosse mai lamentato con la produzione. Non resta che attendere per scoprire se verranno presi provvedimenti nei confronti di Mattia, per via delle esternazioni fatte contro i professori.