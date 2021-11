Giornata nera per Gemma Galgani che ha visto andare in fumo il suo sogno d'amore. Nel corso della puntata del 9 novembre di Uomini e donne, la dama di Torino ha subito una vera e propria doccia gelata. Ma non quella ricevuta poco tempo fa da Tina Cipollari, ma bensì dal suo corteggiatore. Costabile, infatti, ha deciso di chiudere la frequentazione con l'amica di Ida Platano, stufo del suo comportamento.

Uomini e Donne, puntata 9 novembre: Gemma rifiuta un viaggio in Egitto, Tina su tutte le furie

È da poco andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, dove Gemma e Costabile hanno dato vita ad una lunga e animata discussione in studio.

Inizialmente Galgani aveva investito moltissimo nella conoscenza con il cavaliere, un uomo distinto giunto in redazione per fare la sua conoscenza. Tuttavia i baci lunghi 16 minuti ed il feeling non sono bastati per tenerli insieme. La donna, infatti, ha dimostrato di non credere alle buone intenzioni del signore, tanto da rifiutare un viaggio in Egitto in quanto troppo prematuro.

Un rifiuto che ha suscitato le ire di Tina Cipollari, la quale ha accusato Gemma di essere una persona incoerente visto che per incontrare Giorgio Manetti ha viaggiato su e giù per l'Italia per molti mesi. La risposta della dama non si è fatta attendere, affermando che c'è una grande differenza tra il comportamento di Costabile in tv e quello nella vita privata.

Costabile stufo chiude la frequentazione con la dama di Torino

Nella discussione tra Gemma e Tina è intervenuta anche Dominque, la quale ha detto di essere stata raggiunta telefonicamente da Costabile. Qui, la dama ha affermato che lei avrebbe accettato il viaggio in Egitto insieme al cavaliere. Ed ecco che quest'ultimo ha ammesso di aver sentito la nuova dama per cortesia.

In quell'occasione, i due hanno parlato, sebbene di questo fosse al corrente anche Galgani.

In studio, Costabile è apparso stufo e stanco, dimostrando di avere difficoltà con la dama di Torino. L'uomo, infatti, ha incolpato Gemma di non dare una definizione al loro rapporto. Un'affermazione che ha portato i due a litigare furiosamente davanti alle telecamere di U&D.

Alla fine, Costabile ha deciso di chiudere per sempre la frequentazione.

Armando Incarnato prende le difese di Galgani

Alla querelle è intervenuto anche Armando Incarnato, il quale ha accusato Costabile di aver preso in giro Gemma. Tina Cipollari, invece, ha detto che l'uomo ha tutte le ragioni del mondo per essere arrabbiato.

Una volta tornata a sedere, Galgani si è tolta una sassolino dalle scarpe, incolpando Isabella Ricci di aver fatto un commento molto cattivo sulla sua sfilata sui social network. Un'accusa respinta dall'imprenditrice romana, la quale ha rivelato di non essere responsabile della sua fanpage.