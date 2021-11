Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 15 a domenica 21 novembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Genoveva porterà suo marito Felipe in una stazione termale, lontano da tutti i suoi affetti. Nel mentre Bellita nonostante le cure del dottor Puerta, non guarirà e non riuscirà ancora a cantare. Intanto, Antonito verrà eletto deputato del parlamento spagnolo e a detta di Ramon sarà diventato molto più presuntuoso.

Poco dopo, per il compleanno di Camino, Maite busserà a sorpresa alla porta della sua donna e le due si prometteranno che niente e nessuno potrà mai più separarle.

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Genoveva deciderà di portare suo marito Felipe in una stazione termale, per farlo stare alla larga da tutte le persone che conosce. Nel mentre, la voce di Bellita non guarirà ancora, nonostante le cure del dottor Puerta e la donna a causa di ciò non potrà cantare.

Antonito verrà eletto come deputato del parlamento spagnolo, ma il padre Ramon riterrà che suo figlio da quando ha avuto questo incarico è diventata una persona presuntuosa e ingrata. Nel frattempo, Susanna scoprirà che Armando dovrà fare un viaggio per andare in missione segreta.

Poco dopo invece, Laura racconterà a Salmeron di temere per la propria vita e quella di sua sorella, la donna dirà alla domestica di stare tranquilla e seguire tutte le istruzioni del piano.

Intanto, Casilda e le altre domestiche doneranno dei soldi a Jacinto per poter comprare il biglietto del treno per Marcelina che partirà per andare a fare visita a suo zio che è molto malato. Velasco invece, parlerà con la dark lady di Acacias 38 e sarà convinto che Alvarez Hermoso sia in fin di vita.

Genoveva dirà a Laura di stare tranquilla, in quanto sarà lei a mettere sua sorella Lorenza in salvo. Nel mentre, Dominguez scoprirà che il tonico di sua moglie, in realtà, non è una medicina. Nel frattempo, Marcelina ringrazierà gli amici per la colletta che le permetterà di andare a far visita allo zio.

Successivamente, arriverà il compleanno di Camino e quest'ultima e Anabel organizzeranno un incontro tra i loro genitori: Marcos e Felicia. Questi ultimi due si incontreranno e il padre di Anabel farà una proposta alla madre di Camino.

Nel frattempo, Maite si presenterà a sorpresa a casa di Camino per il giorno del suo compleanno.

Velasco andrà a casa di Genoveva per una cena romantica, ma Salmeron, in accordo con Laura, avvelenerà lo champagne. L'avvocato però non ci cascherà e ordinerà alla dark lady di bere dal suo bicchiere. Infine, Maite prometterà a Camino che nulla più le potrà separare