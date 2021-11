LDA al secolo Luca D'Alessio è ancora una volta protagonista del daytime di Amici. Questo per la nuova sfida Oreo che lo vede contrapporsi a Carola Puddu. L'allieva di Alessandra Celentano detiene nella scuola di Maria De Filippi la medaglia di campionessa della Oreo challenge. Si tratta di un concorso indetto tra i talenti in corsa al talent-show, in partnership con Oreo. LDA proverà a battere la campionessa con la cover di Pastello Bianco. E la sua esibizione è stata vista più volte sul web. Tanto che c'è chi ora chiede a gran voce il rilascio della versione del 18enne.

Riuscirà, quindi, il figlio di Gigi D'Alessio a sfilare il riconoscimento al talento, detenuto dalla ballerina?

LDA sfida Carola Puddu

Nel daytime di Amici 21 in corso, in streaming su mediaset play emerge che LDA non è più a rischio eliminazione dal talent. Questo, dal momento che Anna Pettinelli ha rivoluzionato la sua media dei voti conseguita alla gara di canto della decima puntata del talent. Tuttavia, lui ora si vede contrapporsi a Carola Puddu per la Oreo challenge. Il concorso interdisciplinare, al momento, vede la ballerina classica confermarsi in qualità di campionessa, per la terza settimana di fila.

Carola Puddu verrà battuta da Luca D'Alessio?

La pupilla di Alessandra Celentano resta imbattuta dai compagni di studio nel talent al concorso Oreo, ma Luca D'Alessio prova ora a sfilarle la medaglia di campionessa.

Per la challenge in corso, il cui esito verrà stabilito sulla base dei voti del pubblico tv, Carola schiera un assolo alla sbarra con tutù nero sulle note di Ice ice baby. Dal suo canto, invece, LDA schiera la cover che più lo ha emozionato tra quelle esibite ad Amici 21, ovvero quella di Pastello bianco dei Pinguini tattici nucleari.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il pubblico si emoziona con Pastello Bianco

Nell'attesa di scoprire i risultati della Oreo challenge, su Tik Tok è presente il video di Il meglio di Amici, che immortala LDA alle prese con la sua cover preferita. Un post che sta mettendo a segno un esorbitante volume di like e condivisioni, nonché commenti di consenso del web, per il figlio di Gigi D'Alessio.

"Mi piace più dell'originale"; "Necessito questa versione su Spotify"; "Che ha creato LDA", sono solo alcuni dei commenti rilasciati dal web, a margine del video. E ancora: "E poi Anna Pettinelli dice che è stonato"; "LDA mi fa impazzire e trasmette tanto quando canta". Tra quest'ultimi, particolarmente aggregante è quello dove viene richiesto il rilascio della cover di Pastello Bianco di LDA su Spotify. Che la produzione di Amici possa, quindi, accogliere la richiesta del fanbase di Luca D'Alessio?

"A me sta canzone mi piace proprio tanto, è sempre bello cantarla", dichiara intanto LDA, incalzato dalla conduttrice della challenge, Giulia Stabile, sul motivo legato alla scelta di schierare Pastello bianco.