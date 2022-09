Nel corso dell'estate tanti sono stati i rumor e le indiscrezioni circolate sul web tra i fan di Uomini e donne circa le sorti dell'ormai infinita storia d'amore tra Riccardo Guarnieri ed Ida Platano. Oltre quattro anni di tira e molla che hanno appassionato tanti telespettatori, e che forse trova oggi un epilogo che appare definitivo.

Riccardo chiude con Ida

Nella puntata andata in onda il 21 settembre si parte dal recap delle ultime puntate della scorsa edizione di Uomini e Donne, in cui Riccardo e Ida sembravano essersi riavvicinati dopo mesi e mesi di polemiche e litigi furiosi tra i due.

Un ballo fatto in studio ed un appuntamento a cena facevano presagire il ritorno di fiamma nella storia infinita tra il tarantino e la bresciana: in realtà i pochi giorni successivi a quella serata erano bastati a guastare il clima ed a far riaffiorare le solite tensioni. Ci eravamo dunque lasciati con Riccardo che chiudeva definitivamente la storia con la ex fidanzata, dichiarando di non provare più i sentimenti di una volta per lei.

Ida blocca Riccardo sui social

Tornati in studio Riccardo esordisce con una frase molto chiara: "Ci eravamo lasciati male, ora stiamo anche peggio!". Il 43enne racconta che terminata la stagione televisiva è stato bloccato su tutti i social da Ida, la quale non ha voluto in alcun modo tornare ad avere un dialogo con lui.

Gianni Sperti interviene scettico, non riuscendosi a spiegare le intenzioni dell'uomo: "Lo abbiamo appena visto, non sei stato tu a dire non sono più innamorato?". Riccardo tenta di difendersi dicendo che sentiva l'esigenza di chiarire ancora alcuni aspetti non venuti fuori dall'ultima puntata. A questo punto Ida prende la parola ed espone il suo punto di vista: "Mi hai chiamato e ti ho ascoltato, ma alla fine come al solito non hai detto niente".

Ida e Riccardo: volano accuse

Gli animi si surriscaldano ed Ida si dimostra ormai stanca di portare avanti una storia d'amore che non sembra avere più alcuna possibilità di riaccendersi: "Sono passati quattro anni, che cosa devo aspettare ancora? Il mio tempo per te è finito!". Riccardo reagisce, accusando la donna di dipingerlo sempre come il carnefice e, di conseguenza, di inscenare il ruolo della vittima: "Io di te sono stato stra-innamorato, ma mi sono sempre sentito trattato male".

I due ex fidanzati non riescono a trovare in alcun modo un punto d'incontro, e le loro posizioni appaiono assolutamente inconciliabili, con accuse reciproche che fioccano: il cavaliere dà ad Ida della bugiarda, mentre la dama imputa all'ex di non essere stato per nulla trasparente con lei. A chiudere il faccia a faccia, una frase laconica da parte di Ida: "Di te non me ne frega più niente", che trova pronta risposta in Riccardo, "La cosa per me è reciproca". Insomma, scorrono i titoli di coda per quella che probabilmente è stata la storia più lunga e tormentata della storia del dating show condotto da Maria De Filippi.