L'ennesimo scontro verbale tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli è avvenuto stavolta in collegamento telefonico. La polemica tra i due è stata mostrata nel daytime di Amici trasmesso su Canale 5 venerdì 12 novembre. Ancora una volta i due professori si sono scontrati per l'allievo LDA. Tutto è nato a causa dell'ennesima busta rossa che la nota speaker radiofonica ha inviato all'aspirante cantante, mettendolo così in sfida. La lite tra i due è stata accesa e Pettinelli ha sbottato, urlando al collega: "Cosa vuoi dalla mia vita?".

Daytime di Amici, 12 novembre: Anna Pettinelli manda in sfida LDA, Zerbi le telefona

È stata una telefonata piuttosto "urlata" quella tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Il produttore lodigiano non ha digerito la busta rossa mandata al suo allievo LDA e ha cercato subito il confronto con la collega. Nella lettera la professoressa di Amici criticava aspramente il giovane cantante, ribadendo i concetti già più volte espressi nel corso del programma. "Qualcosa di già sentito", "solite parole: cuore e amore", sono solo alcuni dei giudizi espressi dall'insegnante. Zerbi non ha gradito e l'ha contattata telefonicamente davanti al figlio di Gigi D'Alessio. Al pensiero espresso in tono polemico dal discografico: "Penso che tu abbia fatto delle considerazioni superficiali", Anna Pettinelli ha risposto altrettanto risentita: "Cosa stai cercando da me?

Cosa c'entri tu?"

'Cosa vuoi dalla mia vita?' urla Pettinelli a Zerbi: è ancora scontro nel daytime di Amici del 12 novembre

Il tono della conversazione tra Zerbi e la collega è andato via via peggiorando quando la professoressa si è sentita attaccata e ha continuato ad urlare. La risposta del produttore è stata: "Se si può parlare, bene, altrimenti metto giù".

Il caos della telefonata non si è concluso qui. I due colleghi hanno proseguito ad attaccarsi con toni elevati, criticando reciprocamente sia il metodo di insegnamento, sia il giudizio musicale. Dopo aver letto il testo della canzone dello sfidante di LDA, facendo notare che le brutte parole erano ricorrenti, il professore di Amici ha sottolineato che la canzone dell'allievo è migliore.

La reazione di Anna Pettinelli è stata furiosa e in modo rabbioso la speaker ha urlato: "Cosa vuoi dalla mia vita? Che paure hai? Non hai argomenti!".

Rudy Zerbi si scusa, LDA conclude: 'Senza parole'

La conversazione si è poi conclusa e, davanti all'espressione sconcertata di Luca D'Alessio, Rudy Zerbi ha chiesto scusa al ragazzo per averlo messo in mezzo alla telefonata tra i due professori. Dal canto suo, di fronte all'ennesima critica della professoressa, il giovane allievo di Amici ha dichiarato: "Sono senza parole, non ho nulla da dire". Dunque, domenica 14 novembre verrà mostrata la sfida di LDA, di cui già si conosce l'esito, visto che la puntata è già stata registrata mercoledì 10 novembre.