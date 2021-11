È un Rudy Zerbi furibondo quello protagonista di uno sfogo nel nuovo appuntamento del daytime di 'Amici' andato in onda il 12 novembre su Canale 5. L'occasione è arrivata da un confronto in sala-studio, che Zerbi ha richiesto in presenza di LDA e con Anna Pettinelli in collegamento, a margine delle motivazioni riportate in una lettera di quest'ultima, rispetto alla scelta di mandare per la seconda settimana consecutiva il figlio di Gigi D'Alessio in sfida.

Il talent scout, prima di collegarsi con la collega avversa, ha confermato al suo pupillo di credere fermamente nel suo talento.

Collegatosi poi con Anna Pettinelli, quindi, l'ha accusata di dimostrare poca obiettività nel giudicare LDA come elementare dal punto di vista della scrittura elogiando, al contempo, la musica dello sfidante, che a detta del talent scout, non è lontanamente paragonabile a quella del suo pupillo.

Nello sfogo, inoltre, Zerbi ha tenuto a sottolineare il nuovo record che il figlio di Gigi D'Alessio, intanto, ha fatto segnare nella scuola di Maria De Filippi: 4 milioni di ascolti sulle piattaforme musicali.

Amici 21, l'incontro tra insegnante e allievo in sala-studio

Come emerge nel rinnovato daytime di Amici 21 in corso, all'incontro richiesto con LDA, Rudy Zerbi ha espresso al suo pupillo una certa frustrazione provata per la seconda sfida di fila che Anna Pettinelli ha richiesto per il ragazzo, non ritenendolo all'altezza della scuola di Maria De Filippi in quanto dalla scrittura banale dal punto di vista musicale.

"Ci troviamo a leggere la nuova lettera dalla raccolta di Anna Pettinelli. Ci sono delle cose che è giusto sottolineare - ha esordito il giurato di 'Tu si que vales', parlando all'allievo della motivazione della collega alla base della scelta di metterlo ancora una volta in sfida, contro un coetaneo scelto da lei a dei casting -.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

'Lei scrive una canzone, si può scrivere in mille modi, la ricerca delle giuste parole è fondamentale. Niccolò ha solo 18 anni come LDA, ma Luca a livello di scrittura è all'asilo'. Parla di Quello che fa male (il primo inedito che LDA ha lanciato ad Amici 21, ndr), che ha 4 milioni di ascolti sulle piattaforme".

Parole che vengono intervallate dall'introduzione di una clip di presentazione di Niccolò, le cui immagini lasciano visibilmente di sasso Zerbi.

Il suo sfogo assume toni accesi quando il talent scout affonda la scrittura di Niccolò, facendo un paragone con quella del suo pupillo.

Ma prima dell'affondo la parola è passata a LDA, che ha così commentato la seconda sfida subìta dalla Pettinelli: "Io non ho più nulla da dire, parla del testo di Quello che fa male, in cui racconto una storia che veramente mi ha fatto male. Non so se il ti amo è banale, Io ho una concezione diversa di banalità".

Esplode lo scontro tra gli insegnanti del talent

A questo punto Rudy Zerbi ha deciso di avviare il collegamento con Anna Pettinelli, in presenza di LDA. "Buonasera Anna, ho letto l'epistola a LDA, tutto bene fino a un certo punto - ha esordito Zerbi, accusando la collega di mancata obiettività e accanimento nei riguardi del suo pupillo, usando toni sarcastici.

'Mi chiedo se hai sentito bene Niccolò, lo sfidante che schieri a sostegno delle tue tesi. Ora ti parafraso la canzone da schiappa di Niccolò: "Solo professoresse, ma le chiamano mign***e, a Natale e Capodano fare i botti o fare a botte". E infierisce sullo sfidante scelto dalla Pettinelli, difendendo a spada tratta il talento di LDA: "Qui siamo al mi illumino di immenso... Io sono più contento che 'cuore faccia rima con amore' nel caso di LDA, che invece 'botte faccia rima con mign***e'. Ti diverti solo tu se botte fa rima con mign***e".

La diretta interessata ha risposto all'attacco di Zerbi, rivendicando il fatto che Niccolò abbia, a suo avviso, una scrittura moderna, per poi ricordare che LDA si è classificato agli ultimi posti alla gare interne tra i cantanti-allievi con giudici Nek, Giorgia e Loredana Berté.

"Vero è che arrivato ultimo in quelle classifiche di gradimento dei 3 artisti rispettabili, ma è anche vero che LDA è a 4 milioni di stream sulle piattaforme musicali". Infine, Zerbi ha lanciato una battuta provocatoria ad Anna Pettinelli, non nascondendo di aspettarsi una terza sfida per LDA in prospettiva di una possibile vittoria del 18enne della seconda in arrivo: "Scrivici una terza lettera, che ogni volta che ci scrivi ci fa sempre piacere. L'importante era chiarire certi punti".

Chiuso il collegamento con la Pettinelli, Zerbi ha rimarcato al suo pupillo di credere in lui, nonostante le avversità ad oggi riscontrate: "Per me tu vai benissimo così, se tu sei contento e orgoglio di parlare di 'cuore e amore' in musica io lo sono di te. Le sfide fanno crescere, ma scrivere certe cose è fazioso".