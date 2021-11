I dati d'ascolto di domenica 14 novembre 2021 vedono trionfare Che tempo fa condotto da Fabio Fazio con ospite in studio Lady Gaga. L'intervista alla popstar mondiale, protagonista del film "House of Gucci", ha permesso al talk show in onda su Rai 3 di registrare il suo record assoluto di ascolti per questa stagione. Sempre in prime time, tengono gli ascolti della fiction Cuori mentre All Together Now con Michelle Hunziker non riesce ancora a decollare.

Boom per Che tempo che fa con Lady Gaga, male Hunziker: ascolti tv 14 novembre

Nel dettaglio, il verdetto ascolti di questa domenica 14 novembre 2021 è assolutamente positivo per Che tempo che fa, il talk show del dì di festa di Rai 3 condotto da Fabio Fazio, che si è portato a casa una media di 3,6 milioni di spettatori con il 14,50%.

Una puntata molto attesa dal pubblico per la presenza in studio di Lady Gaga, che si è raccontata a cuore aperto al conduttore, parlando anche del suo nuovo film dedicato alla dinastia Gucci, in uscita a dicembre nelle sale cinematografiche italiane.

E poi ancora, sempre in prime time, buoni ascolti per la quinta puntata della fiction Cuori con protagonista Pilar Fogliati, che il 14 novembre, ha registrato un ascolto medio di 4 milioni nel primo episodio e di 3,7 milioni nel secondo, con uno share complessivo del 18%.

Su Canale 5, invece, non decollano gli ascolti del talent show All Together Now condotto da Michelle Hunziker, che questa domenica ha ottenuto una media di circa 2,6 milioni di spettatori in prime time, con uno share del 12,50%.

Record per Amici 21, De Filippi batte Venier: ascolti tv 14 novembre

Per quanto riguarda la sfida del daytime di questa domenica 14 novembre, proseguono gli ottimi ascolti per Amici 21, il talent show condotto da Maria De Filippi che ha registrato una media di circa 3,2 milioni di spettatori con uno share del 19,10%.

Trattasi del miglior risultato di questa stagione per il talent show di Canale 5, che ha superato abbondantemente la soglia dei tre milioni di fedelissimi.

Su Rai 1, invece, il nuovo appuntamento con Domenica In ha totalizzato una media di 2,9 milioni nella prima parte e di circa 2,5 milioni nella seconda parte con uno share complessivo del 16%.

Crescono gli ascolti di Verissimo su Canale 5

L'appuntamento di questa settimana con Verissimo condotto da Silvia Toffanin, che prevedeva la presenza di Claudio Bisio, Vanessa Incontrada e Alessandra Amoroso in studio, ha toccato una media di circa 2,9 milioni nella prima parte e poco meno di 2,7 milioni nella seconda parte.

A mezzogiorno, invece, l'appuntamento con Melaverde in onda su Canale 5, ha registrato una media di oltre 2 milioni di spettatori con uno share del 16%.