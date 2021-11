Il bacio scambiato a Ballando con le Stelle tra Vito Coppola e Arisa, continua ad essere al centro del clamore mediatico. Dopo le voci di un presunto tradimento del maestro di danza ai danni della compagna, Valentina Sica ha deciso di fare chiarezza. Scendendo nel dettaglio, la ragazza ha dichiarato che la storia è terminata un anno fa. Poi, ha lanciato una stoccata alla concorrente del dance show di Rai1.

L'accaduto

Durante la perfomance di sabato 20 novembre, Vito Coppola ha deciso di dare un bacio ad Arisa. La sintonia tra i due è alle stelle, ma entrambe hanno dichiarato che non c'era nulla di programmato.

Dopo la puntata del dance show condotto da Milly Carlucci, la concorrente non ha nascosto di essere rimasta spiazzata. Inoltre, ha ammesso che terminato il programma non è escluso che tra i due possa sbocciare l'amore.

Parla l'ex di Coppola

Dopo il gesto di Vito Coppola, si è parlato di un presunto tradimento del maestro di danza ai danni dell'attuale compagna. Valentina Sica, parlando con i suoi followers, ha spiegato che in molti le stanno chiedendo di commentare il bacio dell'ex fidanzato. A tal proposito la diretta interessata ha riferito di conoscere molto bene Vito, dunque non vuole esprimere alcun commento in merito.

Valentina si è detta dispiaciuta per avere letto delle brutte cose su Coppola, proprio perché lo conosce molto bene.

Dopo avere invitato i detrattori a ridimensionare le parole, Sica ha lanciato una stoccata ad Arisa: "Non mi aspettavo che in un programma come Ballando con le Stelle vi si partecipasse per trovare l'anima gemella". Sebbene l'ex compagna di Vito Coppola non abbia menzionato il nome della cantante di "Sincerità", alcuni followers hanno visto un chiaro riferimento alle sue dichiarazioni sul post-programma.

'Non sono la cornuta del momento'

Vito Coppola è nuovo nel programma di Milly Carlucci. Per questo motivo dopo il momento di tenerezza con la partner di Ballando, alcuni telespettatori hanno cercato di indagare sulla vita privata del ballerino professionista.

Dopo essere stata più volte tirata in ballo, l'ex di Coppola ha deciso di rompere il silenzio: "Siamo stati insieme 6 anni, di cui 3 di convivenza, ma la nostra storia è terminata un anno fa".

Dunque, Vito e Valentina non sono più fidanzati. La ragazza ha precisato che il presunto triangolo poteva creare del Gossip, ma non è il tipo che si presta a queste cose. A tutti coloro che hanno parlato di mancanza di rispetto da parte del ballerino, la diretta interessata ha replicato: "Non sono la cornuta del momento". Poi, Valentina Sica ha ribadito che tra i due ci sarà sempre un rapporto speciale, ma ognuno è libero di avere le proprie esperienze.