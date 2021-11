Blanca è la nuova fiction targata Rai, con protagonisti Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon. Un trio di attori amati dal pubblico italiano, considerate i ruoli interpretati in numerose fiction campioni di ascolti. La fiction, ambientata a Genova, è ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi, e racconta le vicende di una giovane non vedente con il fiuto per le indagini. Blanca, assunta come stagista in polizia, inizialmente ha dovuto faticare per dimostrare le sue doti. Grazie alle sue brillanti intuizioni, che hanno permesso la risoluzione di un caso, i componenti della squadra inizieranno a guardarla in modo diverso.

Difatti, stando alle anticipazioni, nel corso della seconda puntata che andrà in onda lunedì 29 novembre, i suoi colleghi si fideranno maggiormente del suo intuito. Il secondo episodio, intitolato Fantasmi, parlerà dell'omicidio di Camillo, un ragazzo di soli sedici anni. Durante le indagini emergerà che il palazzo dove è stato commesso il delitto è di proprietà della famiglia Liguori. Le tracce sembrerebbero portare allo zio dell'ispettore, ma tutto non è come sembra, e Blanca riuscirà a scoprire la verità

Blanca, cosa è accaduto nella prima puntata

Lunedì 22 novembre ha debuttato su Rai Uno in prima serata la fiction Blanca, con protagonista Maria Chiara Giannetta. La prima puntata si è aperta con la giovane che ha lasciato la casa paterna in provincia per raggiungere Genova, dove ha ottenuto uno stage di sei mesi in polizia.

Blanca, essendo non vedente, proverà a dare il suo contributo nella risoluzione dei casi, attraverso l'intercettazione di suoni e rumori, che potrebbero, invece, sfuggire a chi ha un udito meno sviluppato. Tuttavia, i poliziotti non sono convinti della sua utilità all'interno della squadra, ed il commissario vorrebbe relegarla a fare fotocopie e caffè.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'ispettore Michele Liguori ha intuito che la giovane ha un grande fiuto per le indagini, e deciderà di coinvolgerla nella risoluzione di caso complesso. Si tratta dell'omicidio di Margherita, una donna che lavorava al porto di Genova, trovata morta e con gli occhi strappati. In primo momento verrà accusato il marito, ma la figlia tenterà di dimostrare la sua innocenza.

Grazie alle capacità uditive ed intuitive di Blanca si riuscirà ad individuare la vera colpevole, e a stanare il pluriomicida, figlio della donna che ha tolto la vita a Margherita.

Blanca, trama seconda puntata: si indagherà sulla morte di Camillo

Stando alle anticipazioni la seconda puntata di Blanca vedrà un atteggiamento diverso da parte di tutta la squadra nei confronti della nuova consulente. Dinanzi alla giovane Ferrando si presenterà un nuovo caso da risolvere. Si tratta dell'omicidio di un ragazzo di appena sedici anni, trovato morto in un palazzo. Si scoprirà ben presto che l'antica dimora nobiliare è di proprietà della famiglia Liguori. L'ispettore si troverà a questo punto a difendersi dai pregiudizi che i colleghi avranno nei suoi confronti.

Inoltre le indagini porteranno a pensare che il colpevole di questo brutale omicidio sia proprio lo zio di Michele. Tuttavia, Blanca, pur cercando di non farsi coinvolgere dal fascino dell'ispettore, farà in modo di far luce sugli eventi, scoprendo chi sia il vero omicida.

Anticipazioni Blanca puntata 29 novembre: Ferrando divisa fra Nanni e Michele

Nel corso della seconda puntata di Blanca sarà dato spazio anche alla vita sentimentale della giovane Ferrando. La ragazza sembra essere rimasta colpita dall'ispettore Liguori, tuttavia lui pare essere impegnato con un'altra. A confondere le idee della ragazza ci penserà l'amico Nanni, il quale farà in modo di catturare il suo interesse.