Gli spoiler di Una vita, in onda dal 6 al 12 dicembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity, raccontano che Genoveva riceverà un'altra minaccia anonima, mentre Cesareo incontrerà per caso Santiago.

Salmeron, intanto, chiederà a Liberto perché è intenzionato a parlare con Alvarez Hermoso, nel frattempo Aurelio consegnerà una lettera di suo padre a Marcos. Felipe, in ultimo, assicurerà a Casilda di non ricordarsi per nulla di Marcia, mentre Lolita esternerà ad Antoñito la possibilità di avere un figlio ma l'uomo non sembrerà entusiasta all'idea.

Genoveva riceverà un'altra minaccia anonima

Le trame di Acacias 38 da lunedì 6 a domenica 12 dicembre anticipano che al cospetto di Genoveva si presenterà un'altra minaccia anonima.

Cesareo, invece, farà l'incontro fortuito dell'ultima persona che si sarebbe aspettato, ovvero Santiago Becerra. Stupito nel vederlo ad Acacias, il vigilante gli chiede prontamente il motivo del suo ritorno.

Genoveva, mentre Felipe va in visita dal dottore, chiede a Liberto perché vorrebbe parlare con suo marito

Le anticipazioni iberiche della soap opera creata da Aurora Guerra dal 6 al 12 dicembre rivelano che Felipe andrà a farsi una visita medica e, sfruttando l'assenza del marito, Genoveva chiederà a Liberto perché vorrebbe parlare con Alvarez Hermoso.

Oltre a Santiago, anche Aurelio e Natalia Quesada sono sbarcati nel quartiere da poco. Tra le vecchie conoscenze di Aurelio c'è Marcos, al quale Quesada consegnerà una lettera di suo padre aspettandosi in cambio una risposta repentina.

Grazie all'aiuto di Cesareo, Santiago si introdurrà furtivamente in casa Dominguez

Gli spoiler spagnoli di Acacias 38 da lunedì 6 a domenica 12 dicembre riportano che Santiago, grazie al supporto di Cesareo, si introdurrà furtivamente in casa Dominguez, mentre l'abitazione è vuota.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Becerra, successivamente, inizierà a spiare con costanza Genoveva, la quale si accorgerà di avere gli occhi di qualcuno puntati addosso, così la dark lady chiederà a Cesareo di essere vigile a riguardo.

Felipe assicurerà a Casilda di non ricordarsi affatto di Marcia

Le trame di Una Vita dal 6 al 12 dicembre svelano che Casilda cercherà di capire se Felipe ha dei ricordi legati a Marcia, ma l'avvocato assicurerà la donna di non rimembrare nulla di Sampaio.

Natalia, al contempo, inizierà a flirtare con Miguel dopo che Anabel ha negato la sua relazione con Olmedo. Lolita, intanto, solleverà segretamente la possibilità di avere un figlio, ma Antoñito non sembrerà entusiasta all'idea.

Felicia, nel mentre, difenderà a spada tratta la figlia Camino nel corso di un'aspra conversazione con Rosina.

Cesareo, infine, si allarmerà scoprendo che Jacinto sarà ad un passo dallo scoprire Santiago in casa Dominguez.