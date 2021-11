Barbara D'Urso continua ad essere uno dei volti di punta della programmazione di Canale 5 anche se, in questa nuova stagione televisiva, ha perso il suo appuntamento in prima serata con Live, il talk show che fino allo scorso marzo teneva compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset. A quanto pare, però, la conduttrice partenopea non si sarebbe ancora rassegnata del tutto alla chiusura del suo programma e spererebbe di poterlo riportare in onda nella fascia serale di Canale 5.

Il retroscena sul futuro di Barbara d'Urso a Mediaset

Nel dettaglio, a svelare dei retroscena su quello che potrebbe essere il futuro di Barbara d'Urso nella tv commerciale del Biscione, è stato un noto produttore Mediaset che ha rilasciato delle dichiarazioni esclusive al settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

A quanto pare, infatti, Barbara d'Urso starebbe cercando di convincere l'azienda a riportare in auge il suo talk show Live - Non è la d'Urso, seppur con una serie di modifiche.

"Lei spera di convincere l'azienda a riportare in onda Live, magari non più sotto testata giornalista ma sotto l'ombrello della struttura intrattenimento", ha svelato questo produttore del Biscione che ha scelto di restare in forma anonima.

La conduttrice vorrebbe rifare Live - Non è la d'Urso

Insomma, la presentatrice partenopea vorrebbe trasformare il suo Live in un programma di puro intrattenimento per il pubblico di Canale 5, prendendo così le distanze dalla politica e dall'attualità che spesse volte sono stati argomenti al centro della scaletta del programma Mediaset.

Insomma si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione per Live, che la conduttrice spera di poter riportare in onda nella fascia domenicale di Canale 5, complice il fatto che in questi mesi gli ascolti dei programmi che l'hanno sostituita in prime time, non sono stati proprio brillanti.

"La d'Urso portava ascolti superiori al 12% con una spesa molto contenuta rispetto a produzioni come Avanti un altro di sera, Scherzi a parte e All Together Now", svela ancora il produttore del Biscione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'Isola dei famosi 2022, spunta il nome di Barbara d'Urso

Tuttavia, sempre secondo i retroscena che circolano in queste ore dietro le quinte del Biscione, Barbara d'Urso potrebbe essere il volto di spicco di uno storico reality show Mediaset.

Si vocifera, infatti, che la nuova edizione dell'Isola dei famosi dopo la parentesi Ilary Blasi, potrebbe passare proprio nelle mani della conduttrice partenopea.

Il motivo? Dati i costi esorbitanti dell'Isola dei famosi e la prova non proprio entusiasmante di Ilary Blasi, Mediaset vorrebbe una conduttrice esperta e decisa, capace di gestire al meglio le varie dinamiche del reality show. La d'Urso riuscirà ad avere la meglio? Lo scopriremo nelle prossime settimane.