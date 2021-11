Per la stagione tv 2022 previste diverse novità nella programmazione Mediaset, la quale potrebbe subire delle sostanziali modifiche e dei cambiamenti importanti. Occhi puntati su Barbara D'Urso che potrebbe uscire di scena dalla rete ammiraglia del Biscione mentre per la soap opera Una vita arriverà la chiusura definitiva. Spazio anche ai reality show, con L'Isola dei famosi che tornerà in onda su Canale 5.

Barbara d'Urso a rischio: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset più importante del 2022 potrebbe avere a che fare con Barbara d'Urso.

Il contratto della conduttrice di Pomeriggio 5 sarebbe in scadenza il prossimo dicembre e, per il momento, non si hanno conferme sul rinnovo.

A quanto pare, infatti, i rapporti tra Mediaset e la conduttrice partenopea si sarebbero inaspriti, come confermato anche dalla chiusura di ben due trasmissioni (Live - Non è la d'Urso e Domenica Live) che quest'anno sono state chiuse da Pier Silvio Berlusconi.

Nella prossima stagione tv, quindi, Barbara d'Urso potrebbe uscire di scena dalla tv commerciale e al momento si parla di un presunto corteggiamento da parte di Sky. A quanto pare, infatti, la vorrebbero su Tv 8 al timone di un nuovo programma destinato alla fascia del daytime.

Una Vita chiude i battenti per sempre nel 2022

In attesa di scoprire come si evolverà la questione legata al futuro professionale di Barbara d'Urso a Mediaset, nel 2022 ci sarà un cambio programmazione legato anche alla fascia del primo pomeriggio.

La soap opera spagnola Una Vita chiuderà definitivamente i battenti dopo aver intrattenuto per svariati anni il pubblico della rete ammiraglia Mediaset.

Una chiusura definitiva che, in patria, è già arrivata da diversi mesi mentre in Italia le ultime puntate di sempre della soap Una Vita andranno in onda nel corso del 2022 (probabilmente tra l'estate e l'autunno).

E così, dopo l'addio della soap ambientata ad Acacias, ecco che resterà vuota la fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45, la quale però potrebbe essere occupata dalla nuova soap iberica dal titolo "Dos Vidas".

Ritorna L'Isola, slitta La Talpa: cambio programmazione Mediaset 2022

Spazio anche ai reality show che troveranno posto nella nuova stagione tv 2022 del Biscione. In un primo momento, per la primavera, era stato annunciato il ritorno de La Talpa 4, il celebre reality game portato al successo da Paola Perego.

A quanto pare, però, Mediaset ci avrebbe ripensato dato che per la primavera 2022, sarebbe stata riconfermata L'Isola dei famosi, affidata sempre ad Ilary Blasi.

Il ritorno de La Talpa 4, quindi, potrebbe slittare direttamente al prossimo autunno sempre nel prime time di Canale 5.