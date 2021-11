Continua l'appuntamento settimanale con la soap di Rai1 Il Paradiso delle Signore, una nuova puntata andrà in onda mercoledì 10 novembre 2021 e le anticipazioni rivelano che le sorprese saranno tante. Dai primi spoiler sembrerebbe che Flora non partirà più per Parigi perché verrà raggiunta da Cosimo. Intanto a casa Amato Giuseppe non sarà d'accordo con l'operazione di Tina ma Vittorio cercherà in tutti i modi di rassicurare Agnese e le consiglierà di sostenere la ragazza. Intanto il medico chiamerà Tina informandola di non avere molti giorni a disposizione per pensare all'intervento.

Anna invece si recherà a casa di Salvatore per sostenerlo dopo avergli rivelato di essere vedova e madre di una bimba. Il giovane Amato sarà sommerso dai dubbi e non saprà come gestire questa situazione. In atelier intanto Irene continuerà a proteggere Stefania da Gemma.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Irene preoccupata

Nel corso dell'episodio 43 de Il Paradiso delle Signore, trasmesso mercoledì 10/11, Irene avrà paura che Gemma possa farla allontanare da Stefania. Nonostante il suo carattere ribelle, la signorina Cipriani ha un cuore tenero ed è una ragazza sensibile. Tenendo molto all'amicizia con la signorina Colombo, la Venere bionda cercherà in tutti i modi di proteggere la sua migliore amica dalle grinfie della sorellastra.

Intanto l'intervento di Tina sarà oggetto di discussione all'interno di casa Amato. Nel dettaglio Giuseppe sarà contrario all'operazione, andando contro al parere del medico. Agnese invece si fiderà delle rassicurazioni di Vittorio. Il direttore del grande magazzino dirà alla sarta che Tina avrà soltanto bisogno di sostegno e che da parte sua farà di tutto per prendersi cura di lei.

Il Paradiso 6, Cosimo torna nella città milanese

Le trame del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda il 10/11, rivelano nel dettaglio che Flora non farà in tempo a partire per Parigi che sarà raggiunta da Cosimo. Il marito di Gabriella tornerà inaspettatamente a Milano per incontrarsi e fare due chiacchiere con la figlia di Achille Ravasi.

Nel frattempo a casa Amato non si respirerà un atmosfera serena. Salvatore riceverà la visita di Anna che cercherà in tutti i modi di confortarlo, dopo aver appreso quali siano i veri motivi della sua agitazione. Il titolare della Caffetteria infatti non saprà come gestire la situazione, dopo aver scoperto che Anna è stata sposata ed è la mamma di una bambina. Nel frattempo Tina riceverà la chiamata dal medico che la metterà al corrente di non avere a disposizione molti giorni per pensare all'operazione. La giovane cantante dovrà prendere una decisione in merito all'intervento.