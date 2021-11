Tante novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful che i telespettatori avranno modo di vedere dal 29 novembre al 3 dicembre negli Usa. Le trame dello sceneggiato scritto dai fratelli Bell, svelano che Ridge Forrester (Thorsten Kaye) e Deacon Sharpe saranno protagonisti di un acceso scontro che sarà intercettato da Brooke Logan, la quale sarà costretta a prendere una scelta sofferta.

Beautiful: Ridge si scontra con Deacon

Le anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate trasmesse dal 29 novembre al 3 dicembre negli Usa, raccontano che Carter inizierà a riflettere sulla sua vita, tanto da capire di non aver avuto fortuna in amore.

L'avvocato, infatti, verrà rifiutato sia da Zoe che da Quinn (Rena Sofer) e per questo inizierà a credere che Katie sia una donna più adatta a lui, sebbene nutra una certa simpatia per Paris.

Ridge, nel frattempo, perderà la testa quando Deacon si presenterà a casa sua in cerca di Hope. Lo stilista, a questo punto, ricorderà a Sharpe che non è il benvenuto nella sua abitazione. Parole che non intimoriranno il rivale, il quale lo informerà di voler vedere sua figlia prima di andare via.

Per questo motivo, Brooke si troverà tra due fuochi, tanto da essere costretta a fare una scelta tra Ridge e Deacon. La Logan, a questo punto, prenderà le parti del marito, che nel frattempo non esiterà ad avventarsi contro Sharpe.

Uno scontro che avrà drammatiche conseguenze.

Brooke costretta a scegliere tra il marito e il padre di Hope

Nelle puntate Usa di Beautiful, Ridge rimarrà spiazzato quando Brooke (Katherine Kelly Lang) gli urlerà di smetterla di far del male a Deacon, tanto da intromettersi nella lite. Una scena che sarà intercetta anche da Hope (Annika Noelle), che prenderà le parti del padre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per questo motivo, Brooke si troverà costretta a scegliere tra i desideri di sua figlia e quelli di suo marito.

Lo stilista, invece, inizierà a preoccuparsi delle sorti del suo matrimonio in quanto ha capito di stare perdendo la Logan a causa del ritorno di Deacon. Il Forrester, infatti, si rivelerà molto protettivo nei suoi confronti, dichiarandole tutto il suo amore.

Finn non riesce a respingere Sheila

Sheila si recherà in ospedale per fare una visita a suo figlio, facendolo rimanere senza parole. La donna, infatti, esprimerà la sua preoccupazione dopo che Finn ha scoperto che Jack è il suo padre biologico. In questo incontro, il bel dottorino inizierà a vedere la madre con occhi diversi. Il ragazzo non riuscirà a respingere le attenzioni della madre, come avrebbe voluto sua moglie Steffy, in quanto desideroso di avere un rapporto con lei nonostante il suo passato oscuro.