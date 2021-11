Durante la striscia quotidiana di Amici di Maria, Alessandra Celentano ha voluto incontrare Carola, dopo il brutto voto assegnatole da Marcello Sacchetta nel corso di una gara di ballo. L'insegnante ha avuto qualcosa da dire alla sua allieva, non contenta del suo percorso all'interno della scuola.

Carola, in crisi per il brutto voto, incontra la Celentano

Nel daytime del 25 novembre è stata resa nota la classifica stilata da Marcello Sacchetta, con i relativi voti da lui assegnati: Carola occupava l'ultima posizione con voto 3. La ballerina di danza classica si aspettava di essere in coda e quindi di dover affrontare una sfida, ma non immaginava di subire una votazione così bassa.

Raggiunta la sala di danza per avere un confronto con la sua insegnante, Alessandra Celentano, la prof affermato che già da qualche giorno aveva intenzione di incontrare l'allieva, in quanto non entusiasta del suo rendimento all'interno di Amici. Pur convinta delle potenzialità altissime della ragazza, Alessandra non è contenta del suo approccio al lavoro: 'Se continui così rimarrai una ballerina delle tante: tu ti devi svegliare!'.

Celentano a Carola: 'Non voglio avere un'allieva mediocre'

L'insegnante ripercorre i punteggi ottenuti da Carola nelle varie gare di ballo, dove è risultata sempre dalla quarta posizione in giù e tuona: "Non voglio avere un'allieva mediocre". La ballerina risponde, spiegando di avere paura di mettersi in gioco nelle competizioni o in sala perché pensa di non avere lo studio necessario per arrivare a determinati livelli: "Preferisco non fare le cose piuttosto che farle male".

Celentano ha invitato Carola a ricercare il motivo delle sue insicurezze e a cambiare atteggiamento per liberarsi da questa situazione di chiusura, ricordando anche episodi della sua carriera di danzatrice. Tornata in casetta Carola è scoppiata in lacrime e si è sfogata con il cantante Luigi. La 20enne apprezza che la maestra Celentano abbia mostrato di credere nelle sue potenzialità, ma non sa come riuscire a superare questo blocco che non le permette di esprimersi al meglio.

Compito per Christian e possibile ingresso di una nuova ballerina

Nella puntata del 26 novembre c'è stato spazio anche per una busta indirizzata a Christian, ballerino di hip hop. A inviarla è stata Veronica Peparini, che ha deciso di assegnargli un compito: realizzare un passo a due con Dario, allievo appartenente al suo team.

Il brano scelto per la coreografia è "Blu Celeste" di Blanco e i due ballerini si sono mostrati contenti di affrontare questa esibizione insieme.

Infine è arrivata una busta rossa per tutti i ballerini mandata da Alessandra Celentano. La maestra ha spiegato di aver visto ai casting una ballerina di nome Virginia, che ritiene un ottimo elemento per la scuola: per questo chiederà ai suoi colleghi e alla produzione di aggiungere un banco in più per lei. In alternativa è disposta anche a proporre una sfida per ottenere l'ingresso della ragazza. Nel corso della puntata speciale di domenica si capirà di più su questa possibile new entry nella categoria danza.