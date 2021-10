Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5, da lunedì 1 a sabato 6 novembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Shauna avrà dei rimorsi poco prima di sposare Ridge, ma Quinn la inviterà a tenere la bocca chiusa altrimenti salterà il matrimonio. Intanto, mentre Fuller proverà a convincere Fulton a non dire nulla al suo futuro marito, Katie origlierà tutto.

Poco dopo, Brooke andrà alla cerimonia per evitare che Ridge sposi Shauna.

Quest'ultima sull'altare dirà tutta la verità al Forrester che la lascerà senza esitazioni. Nel frattempo, lo stilista dichiarerà tutto il suo amore alla Logan.

Shauna avrà dei rimorsi prima di sposare Ridge

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Eric e Carter tenteranno di far ragionare Ridge, ma il Forrester senior sarà più deciso che mai ad andare fino in fondo a queste nozze con Shauna.

Nel frattempo, quest'ultima continuerà ad avere tanti rimorsi per tutto quello che ha fatto all'uomo che a breve dovrà sposare, però Quinn cercherà in tutti i modi di spiegargli che non deve sentirsi in colpa. Alla fine, Fuller riuscirà a convincere Fulton a tenere la bocca chiusa per evitare di rovinare tutto, ma le due donne non sapranno che qualcuno ha spiato la loro conversazione.

In particolare, mentre Quinn starà convincendo Shauna a non raccontare nulla al suo futuro marito, Katie ha ascoltato tutto.

Shauna dirà la verità a Ridge sull'altare e lui la lascerà senza esitazioni

Poco dopo, sarà tutto pronto per l'attesissimo matrimonio tra Shauna Fulton e Ridge Forrester. Quinn intanto riuscirà a convincere anche Eric e Carter che questa cerimonia è il meglio che potesse capitare a tutti quanti.

Dunque, la donna in un certo senso riuscirà a convincere e a far passare anche gli ultimi dubbi dei due uomini.

Intanto, Brooke Logan arriverà alla cerimonia del matrimonio tra il suo ex marito e Shauna con l'unico obiettivo di provare ad impedire queste nozze tra i due. Quinn però dirà alla madre di Hope con grandissima soddisfazione che deve rassegnarsi in quanto la sua storia con Ridge è ormai finita, ma nonostante ciò lei proverà a fermare la cerimonia.

Successivamente, Shauna confesserà tutta la verità a colui che di lì a breve sarebbe diventato il suo futuro marito. La donna poi chiederà anche scusa a Ridge e infine dirà alla Fuller che il matrimonio è saltato. Quest'ultima resterà sconvolta dagli ultimi avvenimenti.

Nel mentre, il Forrester dopo aver scoperto il tutto, lascerà senza nessuna esitazione Fulton e dichiarerà tutto il suo amore a Brooke.