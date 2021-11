Thomas sarà assoluto protagonista delle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni svelano che perderà la ragione dopo che porterà il manichino di Hope a casa sua. Nella puntata di oggi, 30 novembre, Charlie ha consegnato un grosso scatolone al giovane Forrester. Una volta aperto, Thomas si è trovato davanti la perfetta copia di Hope. Ed è stato proprio in quel preciso momento che la sua ossessione nei confronti della ex è tornata a far capolino. Nei nuovi episodi della soap, la situazione diventerà assolutamente ingestibile e pericolosa.

Beautiful, anticipazioni: la scoperta di Liam

Come svelano gli spoiler della soap, il rapporto tra Liam e Finn andrà via via migliorando, anche perché la loro attenzione si sposterà su Thomas. Il giovane Forrester porterà il manichino di Hope nel suo appartamento e, in preda alle allucinazioni, si convincerà che si tratti proprio della sua ex.

Charlie noterà che lo scatolone è scomparso, e farà delle domande a Forrester Jr che, ovviamente, farà finta di nulla. Liam, che avrà nel frattempo tenuto sotto stretta osservazione Thomas, scoprirà che quest'ultimo ha portato il manichino a casa sua. Ignaro di cosa stia realmente succedendo, Spencer non darà troppo peso a questo strano fatto. Si sbaglierà.

Thomas passa la serata con il manichino di Hope

Il giovane Forrester inizierà a perdere lucidità una volta che il fantoccio sarà nel suo appartamento. Tra i due, inizierà un dialogo alquanto surreale, visto che sarà solo nella mente di Thomas. Quando sarà pronto a riportarlo alla Forrester Creations, ecco che sentirà le sue prime parole: ''No, tu non vuoi deludere Hope, vero?

''.

Qualche istante dopo, Thomas vedrà la bambola ridere maliziosamente. A quel punto, completamente fuori controllo e immerso in una realtà parallela, organizzerà una cena romantica con quella che crede essere la vera Hope. Al tavolo, le racconterà tutto quanto successo in passato con Hope, Liam e Douglas.

La bambola di Hope ordina di uccidere Liam, spoiler Beautiful

Sono davvero imperdibili le nuove puntate di Beautiful che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Thomas, seduto sul divano con 'Hope', continuerà a parlare con lei, senza rendersi conto di essere in uno stato delirante.

Il manichino gli sussurrerà le esatte parole che vorrebbe sentire: ''Douglas dovrebbe stare con te e Hope e questo deve accadere''. Commosso e nello stesso tempo destabilizzato, Thomas la ascolterà incantato, per poi risponderle: ''È stato bello passare la notte insieme''.

Il manichino gli ricorderà di non essere la vera Hope. Mentre la mente di Thomas sarà confusa e poco lucida, ecco che sentirà le nuove parole della bambola: "Sbarazzati di Liam, solo allora, tu e Hope potrete stare insieme per sempre”.