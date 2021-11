Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva Gomorra, nella terza puntata della quinta stagione che andrà in onda venerdì 3 dicembre in prima serata su Sky Atlantic e in streaming su Now tv, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Ciro Di Marzio ed Enzo Sangue blu formeranno un'alleanza con donna Nunzia per eliminare Gennaro Savastano. Quest'ultimo, però, infiltrerà uno dei suoi all'interno della fazione nemica per poter vincere la guerra. Inoltre, il figlio di don Pietro metterà una taglia sulle teste dei suoi nemici e la città di Napoli si divederà in due fazioni.

Ciro e Sangue Blu si alleeranno con Nunzia

Nella terza puntata della Serie TV ispirata all’omonimo romanzo di Roberto Saviano, verranno mandati in onda il quinto e il sesto episodio che rappresenteranno un vero e proprio punto di svolta per tutti i personaggi. Infatti, Genny Savastano, dopo che ha fatto fuori la famiglia Levante e ha riconquistato i capipiazza di Secondigliano, non avrà pace perché un nuovo problema è tornato a tormentarlo: "L'Immortale è tornato", Ciro Di Marzio ha fatto ritorno nella sua Napoli e vuole vendicarsi del suo amico/nemico.

Inoltre, Ciro ed Enzo Sangue Blu stringeranno un'alleanza con donna Nunzia, la vedova del boss O’Galantommo. In particolare, la donna non si arrenderà alla morte del marito e deciderà di elaborare un piano per mettere fuori gioco Savastano.

Sangue Blu potrebbe essere la prossima vittima di Genny

Ovviamente, però, anche se si verrà a formare questa nuova alleanza tra l'Immortale, donna Nunzia e Sangue blu, Gennaro Savastano non resterà a guardare le mosse dei suoi nemici, ma penserà bene di agire per farli fuori uno ad uno.

Infatti, l'erede di don Pietro deciderà di infiltrare uno dei suoi uomini tra le fila nemiche, in modo tale da scoprire dall'interno cosa hanno in mente i suoi nemici per eliminarlo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre, questa mossa elaborata da Savastano potrebbe rivelarsi fondamentale ai fini della vittoria della guerra e non è da escludere che Enzo Sangue blu potrebbe essere la prossima vittima di Genny.

In particolare, nel promo della prossima puntata viene mostrato proprio il boss di Forcella con una pistola puntata alla tempia.

Allo stesso tempo, Ciro Di Marzio e i suoi alleati verranno messi in un angolo dagli uomini di Savastano e saranno quindi costretti a rifugiarsi proprio a Forcella. Poi, la situazione giungerà ad un punto di svolta nel momento in cui Gennaro metterà una taglia sulla testa dei loro nemici. Infatti, dal momento in cui Genny farà questo gesto, la città di Napoli si spaccherà in due, tra chi rimarrà fedele a Ciro e chi invece vorrà ucciderlo per incassare la taglia.