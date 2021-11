Un grande equivoco sconvolgerà prossimamente le trame di Beautiful.

Thomas, sempre più delirante, arriverà a baciare il manichino con le fattezze di Hope. Un gesto a cui assisterà Liam, il quale crederà erroneamente che il ragazzo stia baciando la vera Hope. Credendo di essere stato tradito, si rifugerà da Steffy, con la quale trascorrerà una notte di passione. Di seguito i dettagli su ciò che andrà in onda su Canale 5 nel corso del mese di dicembre.

Anticipazioni dicembre 2021: Thomas vittima di allucinazioni

Nelle prossime settimane, i fan italiani di Beautiful assisteranno al comportamento sempre più delirante di Thomas. Il giovane comincerà a soffrire di forti emicranie e sarà vittima di allucinazioni.

Tutto farà pensare che il fratello di Steffy abbia perso la ragione, soprattutto nel momento in cui porterà a casa un manichino in vinile raffigurante Hope.

Va detto che, quella che verrà soprannominata la 'bambola Hope' non sarà stata un'idea di Thomas, ma della Forrester Creations, che avrà fatto realizzare il manichino a scopo promozionale. Sta di fatto che, con il passare dei giorni, Thomas si comporterà con il fantoccio come se avesse di fronte Hope in carne e ossa. Scene che non faranno presagire nulla di buono per lui.

Liam crede di vedere un bacio tra Thomas e Hope, ma è il manichino

Il primo a scoprire il manichino di Hope a casa di Thomas sarà Liam. Sconvolto, lo Spencer avvertirà Hope e Steffy, le quali non sembreranno così preoccupate, almeno inizialmente.

Con il prosieguo delle puntate, Thomas sembrerà sempre più delirante e crederà di sentire delle voci provenienti proprio dal fantoccio e che gli ordineranno persino di sbarazzarsi di Liam.

Quest'ultimo, sempre più convinto che il giovane Forrester sia ancora ossessionato da Hope, vorrà ancora confrontarsi con lui ma lo sorprenderà mentre starà baciando quella che crede esser e Hope.

In realtà Thomas starà baciando il manichino e questo equivoco porterà Liam a commettere un grave errore.

Il grande equivoco porta Liam a letto con Steffy

Proprio il grosso equivoco, cambierà il destino di alcuni dei protagonisti della, soap Tv americana. Dando uno sguardo a ciò che andrà in onda a dicembre 2021, si viene a conoscenza del fatto che Liam, credendo di aver assistito al tradimento di Hope con Thomas, andrà a farsi consolare da Steffy.

Quest'ultima lo accoglierà a braccia aperte, nonostante sia fidanzata con Finn. Complice qualche bicchiere di troppo, Liam e Steffy finiranno a letto insieme. I due ex coniugi il mattino dopo, di sentiranno terribilmente in colpa e decideranno di non rivelare a nessuno quanto accaduto.

Successivamente, Liam scoprirà proprio grazie a Hope, di aver frainteso la scena del giorno prima. Thomas stava baciando il manichino e non Logan in carne ed ossa. Lei non lo avrà mai tradito, come invece ha fatto Liam. Questo ultimo particolare però, Hope non lo sa, almeno per il momento.