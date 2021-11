Tra qualche settimana in Beautiful verrà alla luce il motivo per cui Thomas soffrirà di allucinazioni e forti emicranie. Tutto accadrà nel momento in cui il fratello di Steffy perderà i sensi ed entrerà in coma dopo una furiosa lite con Hope. Trasportato in ospedale, per Thomas ci saranno altre cattive notizie. Un ematoma al cervello metterà a rischio la sua vita.

Thomas dà in escandescenza, Finn chiama in soccorso Hope

Tra non molto, i telespettatori di Canale 5 vedranno Thomas preda di allucinazioni. Il ragazzo sembrerà aver perso la sua sanità mentale, tanto che crederà che un manichino con le fattezze di Hope abbia preso vita.il suo comportamento preoccuperà non poco Finn, il quale nel frattempo, si sarà sempre più legato a Steffy.

Proprio Finn sorprenderà Thomas mentre starà interagendo con il fantoccio e, allarmato, chiederà spiegazioni al giovane Forrester. Thomas improvvisamente si arrabbierà ed andrà in escandescenza, tanto da costringere Finn a chiedere aiuto a Hope per cercare di calmarlo.

Thomas litiga con Hope e sviene improvvisamente

Nel prosieguo delle puntate di Beautiful, Hope allertata da Finn, raggiungerà Thomas e cercherà di farlo ragionare. La discussione tra i due sarà molto animata e Thomas si arrabbierà ancora di più, tanto da essere colto da un emicrania talmente forte da svenire improvvisamente. Thomas sarà privo di conoscenza ed entrerà in coma. I soccorsi saranno tempestivi ma, nonostante questi, il ragazzo verserà in condizioni critiche.

Inoltre, Hope si sentirà in colpa per quanto accaduto.

Beautiful: Thomas in coma a causa di un ematoma al cervello

Le anticipazioni riguardanti ciò che andrà in onda tra qualche settimana su Canale 5, rivelano che Thomas verrà sottoposto ad accertamenti medici dai quali risulterà che il ragazzo avrà un problema alla corteccia cerebrale.

Sarà infatti un ematoma al cervello la causa del coma e delle forti emicranie di cui soffriva il figlio di Ridge. Anche le allucinazioni erano dovute a questo problema, per cui Thomas non era affatto un malato di mente come molti credevano. Thomas dunque, nelle nuove puntate di Beautiful, dovrà essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al cervello.

La sua vita sembrerà appesa ad un filo ed in questo frangente, Hope non si muoverà dal suo capezzale. La giovane Logan infatti, continuerà a sentirsi responsabile per tutto ciò che sarà accaduto a Thomas. Ora resta da capire se e quando il figlio di Ridge si rimetterà. Per scoprirlo, non resta che seguire tutti gli appuntamenti con la soap tv americana, che si ricorda, va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40.