I colpi di scena a Beautiful sono dietro l’angolo: le anticipazioni raccontano che Donna dovrà stare molto attenta dopo il suo riavvicinamento a Eric. Una donna disposta a tutto pur di non perdere chi ama, la metterà infatti in serio pericolo. Attenzione anche a Steffy, che si intrometterà nelle vite di Hope e Finn dettando le sue condizioni. A provare a mettere un po' di ordine ci penserà Taylor, che tornerà (con un volto nuovo) nelle puntate della soap. Anche in questo caso, però, il rientro della psichiatra creerà non poco scompiglio all'interno della famiglia Forrester e non solo.

Anticipazioni Beautiful: Eric guarisce grazie a Donna

Nei nuovi episodi americani della soap Beautiful, nonno Forrester inizierà ad avere problemi di impotenza con Quinn, che avrà perdonato dopo la scoperta del sui tradimento con Carter. Deciso a non perderla, Eric le consentirà di passare la notte con il suo ex amante, a patto che la loro relazione resti sul un piano puramente fisico.

Le cose però andranno in una direzione diversa, visto che a far 'risvegliare' Eric ci penserà Donna con il suo 'magico' miele che sarà per lui un toccasana. Inevitabilmente, Forrester si riavvicinerà alla sua ex fiamma, mandando su tutte le furie Quinn. Sarà così che Fuller minaccerà la sua rivale in amore, promettendole di distruggerle la vita se non lascerà in pace il marito.

Forrester senior, spaventato alla sola idea che a Donna possa accadere qualcosa di molto brutto, accetterà le condizioni di Quinn e, non solo allontanerà la bella Logan dalla sua vita, ma la licenzierà anche dalla Forrester Creations.

Steffy detta le sue condizioni a Hope e Finn

Non sarà un periodo facile nemmeno per Hope, che vderà Steffy intromettersi di nuovo nella sua vita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La giovane Forrester, non si sa bene con quale diritto, le impedirà di vedere suo padre Deacon.

Non contenta, Steffy vieterà a Finn di frequentare Sheila, preoccupata dalla possibilità che possa tornare a fare del male alla sua famiglia.

Beautiful, puntate americane: un ritorno inaspettato

Le anticipazioni straniere di Beautiful parlano di un clamoroso ritorno: quello di Taylor Hayes.

La 'nuova' Taylor avrà però il volto di Krista Allen. Stando agli spoiler, pare che la bella psichiatra abbia intenzione di riavvicinarsi a Ridge, come ha svelato la stessa attrice in un suo recente post social.

Dunque, Brooke dovrà lottare ancora con le unghie e con i denti per non vedere il suo matrimonio nuovamente a rischio. E sappiamo bene quanto Forrester sia ancora legato emotivamente alla sua ex moglie, una donna che ha sempre stimato e alla quale vuole un bene che va al di là di ogni preconcetto.