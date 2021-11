Soleil Sorge è finita al centro del clamore mediatico. Questa volta la concorrente del GFVip sarebbe stata tirata in ballo dal suo staff. Come riportato da un utente, su Twitter, lo staff dell’influencer italo-americana avrebbe proposto una cena a tutti coloro che esprimerebbero la preferenza per la 27enne. Ovviamente, si tratta solo di supposizioni in quanto non c’è alcuna conferma.

La segnalazione della fan

Al termine della 20ª puntata del GFVip, in onda venerdì 19 novembre, sono finiti in nomination Gianmaria Antinolfi, Carmen Russo e Soleil Sorge.

Per questo motivo lo staff dell’influencer italo-americana ha invitato tutti i follower a sostenere la gieffina. Nel pomeriggio di lunedì 22 novembre, su Twitter, un utente si è lasciata scappare un retroscena curioso riguardante proprio Sorge. Questo il tweet della fan: “Lo staff di Soleil ci ha appena detto che se la salviamo avremo la possibilità di fare una cena con lei”. Come riferito dall’utente per dimostrare di avere dato il voto alla 27enne italo-americana andrebbe inserito uno screenshot come “prova”.

Ovviamente, si tratta solo di supposizioni in quanto non c’è alcuna certezza che lo staff di Soleil Sorge abbia offerto una cena in cambio di un voto. Al momento lo staff infatti, ha preferito scegliere la via del silenzio sulla vicenda.

Soleil protagonista del GFVip

Soleil Sorge è una delle grandi protagoniste del GFVip. La 27enne italo-americana si è fatta notare per il suo atteggiamento: Soleil sta creando moltissime dinamiche all’interno del Reality Show. La vicinanza ad Alex Belli ha portato la gieffina ad avere un duro confronto-scontro con Delia Duran - moglie dell’attore.

Ma non solo, nella casa più spiata d’Italia l’influencer ha avuto numerose liti con Raffaella Fico - ex concorrente del reality. Da segnalare, ci sono anche i numerosi scontri con Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni: tra le due “vippone” sembra non correre buon sangue.

I tre ‘vipponi’ in nomination

Per l’ennesima volta Gianmaria si è ritrovato in nominativo.

Lo stesso 36enne campano nella 20ª puntata del GFVip ha sbottato con Signorini, lamentando di non sentirsi tutelato. Carmen Russo, anche lei in nomination, non ha nascosto di esserci rimasta male per il voto ricevuto dalla coinquilina Manila Nazzaro. Nella giornata di domenica 22 novembre, le due coinquiline si sono rese protagoniste anche di un confronto-scontro causato proprio dalla motivazione della nomination.

Soleil Sorge anche è finita al televoto. Per il momento la diretta interessata ha sempre passato a pieno voti l’esame.