Clima tesissimo all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, dove questa mattina è andato in onda un acceso scontro tra Aldo Montano e Alex Belli. I due si sono ritrovati ai ferri corti e il campione olimpico ha completamente perso le staffe e il controllo della situazione, tanto da arrivare a mettergli le mani addosso. Una rissa che è stata sfiorata per un pelo dalla presenza di Miriana e Manila, che hanno subito diviso i due inquilini, evitando così il peggio. Tuttavia Aldo, confrontandosi con le gieffine della casa, ha ribadito di non voler avere più nulla a che fare con Alex Belli.

Aldo Montano perde il controllo contro Alex Belli al GF Vip

Nel dettaglio, durante la mattinata, Aldo Montano ha perso il controllo della situazione ed ha stuzzicato Alex, al punto che tra i due è nata un'accesissima lite verbale che stava per trasformarsi anche in uno scontro fisico.

Il tutto è cominciato dopo che, ieri sera, Aldo ha visto dei filmati in cui Alex sparlava di lui in confessionale e ritenendolo un amico, non ha gradito per niente questo modo di fare.

Così, stamattina, ha scelto di affrontarlo a muso duro ma la situazione tra i due stava degenerando, al punto che Montano ha rischiato di dar vita ad una vera e propria rissa nella casa del GF Vip 6.

Il confronto tra Aldo Montano e le gieffine dopo la rissa sfiorata con Alex

Per fortuna, gli animi sono stati sedati da Manila e Miriana che hanno preso in mano le redini della situazione, evitando il peggio e portando Aldo fuori dalla casa per farlo calmare.

Tuttavia, nel pomeriggio, Montano è tornato a parlare di quello che era accaduto in mattina.

Il campione olimpico si è confrontato con le gieffine della casa, tra cui Katia Ricciarelli, Jo Squillo e Francesca Cipriani, ribadendo a chiare lettere di non voler avere più nulla a che fare con Alex.

"Io non recito la parte di qualcuno, se a me mi saluti come se niente fosse dopo cose che hai detto di un certo tipo", ha ammesso Aldo spiegando alle donne della casa perché ha avuto quella reazione così dura in mattinata.ù

'Per me vale poco', sbotta Aldo Montano parlando di Alex

Aldo ha proseguito dicendo che, fino a ieri sera, considerava Alex uno dei suoi amici più stretti all'interno della casa ma da questo momento in poi ha cambiato nettamente idea.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Per me non c'è niente da chiarire, per me è una persona che vale poco e meriti poco", ha sbottato Aldo confermando di fatto la sua intenzione di voler mettere la parola fine al suo rapporto con l'attore.

Insomma Aldo non ha alcuna intenzione di concedere una seconda chance ad Alex Belli dopo lo scontro e la rissa sfiorata di questa mattina e, alle gieffine della casa, ha confermato la sua intenzione di voler voltare pagina.