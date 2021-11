Novità in arrivo per quanto riguarda la programmazione Mediaset dei prossimi mesi. Le ultime anticipazioni rivelano che ci saranno un po' di novità legate alla prima serata di Italia 1, dove nelle scorse settimane, era stato annunciato il debutto del nuovo programma dal titolo Back to School, condotto da Nicola Savino, il quale però non vedrà mai la luce.

Spazio poi al ritorno di Paolo Bonolis che tornerà "prepotente" su Canale 5 sia in daytime che in prima serata.

Cancellato il reality Back to School: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, le novità sul cambio programmazione Mediaset rivelano che il reality show Back to School, che in un primo momento era stato annunciato a partire da metà novembre, non sarà più trasmesso su Italia 1.

Il nuovo programma condotto da Nicola Savino prevedeva la presenza di diversi personaggi famosi, pronti a mettersi in gioco per rifare l'esame di licenza elementare e farsi giudicare da un parterre di piccoli allievi.

A quanto pare, però, sebbene in un primo momento fosse stato già annunciato e pubblicizzato sui giornali e tv, Back to School non andrà più in onda.

A rivelarlo è stato il sito web di Davide Maggio, il quale fa sapere che Mediaset ha avuto un netto ripensamento e che, all'ultimo momento, ha scelto di cancellare definitivamente la trasmissione che nel cast prevedeva anche la presenza di Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta e Ignazio Moser.

Nicola Savino stoppato, torna Bonolis

Per il momento, quindi, il nuovo reality show di Nicola Savino (già al timone de Le Iene su Italia 1) è stato messo in soffitta e chissà se lo riprenderanno nel corso della stagione estiva.

E poi ancora, le novità del cambio programmazione Mediaset per il 2022 riguardano anche il ritorno in video di Paolo Bonolis, che rimetterà piede sulla rete ammiraglia del Biscione dopo un periodo di assenza.

Il conduttore, in queste settimane, si sta dedicando alle riprese della nuova edizione di Avanti un altro che andrà in onda sia in daytime che in prima serata.

Il retroscena su Avanti un altro 2022: cambio programmazione Mediaset

Il game show, infatti, prenderà il posto di Caduta Libera nella fascia preserale di Canale 5, ma ci saranno anche un nuovo ciclo di speciali in onda in prime time, che molto probabilmente occuperanno la serata della domenica.

Stando a quanto apprende Blasting News, però, il ritorno in video di Paolo Bonolis slitterà di qualche settimana rispetto al previsto.

In un primo momento, infatti, il nuovo ciclo di appuntamenti con Avanti un altro erano previsti dai primi di gennaio 2022 ma, in casa Mediaset avrebbero scelto di posticipare il debutto del game show nel preserale di Canale 5 a fine gennaio, lasciando spazio per tutto il primo mese del nuovo anno a Caduta Libera di Scotti.