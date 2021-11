Nelle prossime puntate di Un posto al sole, sono previsti tantissimi colpi di scena.

Nel mese di novembre farà la sua comparsa Lara Martinelli, ma subito dopo tornerà anche Chiara Petrone. Mattia sarà ormai fuori controllo, mentre Niko si troverà tremendamente sotto pressione. Novità anche per Alberto Palladini, che si metterà alla ricerca di un nuovo lavoro. Per finire ci sarà un dramma per Filippo e Serena. I due, al settimo cielo, per l'arrivo della piccola Elisabetta, dovranno fare, infatti, i conti con la fuga di casa da parte di Irene.

Upas, trame di novembre: Irene in pericolo

Nelle puntate di Un posto al sole, attualmente in onda, si è potuto notare come Irene (Greta Putaturo) sia passata dall'entusiasmo per l'arrivo della sorellina, alla delusione per la diminuzione di attenzioni nei suoi confronti. Quello della gelosia di un bambino verso il nuovo arrivato è un tema molto comune, tuttavia in questo caso si è voluto andare oltre, aggiungendoci il dramma della sua fuga di casa. Non è la prima volta che la piccola Sartori decide di andarsene da casa.

La bambina era infatti scappata via nelle puntate di luglio, impaurita dall'atteggiamento insolito di suo padre, appena rientrato dall'ospedale. In quel caso la piccola fu ritrovata, dopo poco tempo all'interno del parco di Palazzo Palladini.

Purtroppo, per ora, non vengono forniti altri dettagli difficile quindi capire se, anche stavolta, tutto si risolverà con un piccolo spavento o se stavolta la piccola riuscirà ad uscire in strada, aprendo quindi la narrazione a qualsiasi scenario, anche molto drammatico.

Un posto al sole, puntate di novembre: Mattia fuori controllo

La sensazione è che ormai il cerchio attorno a Mattia (Andrea Pacelli) si stia per chiudere, ma il ragazzo potrebbe ancora avere il tempo per fare del male ad altre persone.

Dopo avere aggredito Diego Giordano (Francesco Vitiello), il rider, conscio di avere raggiunto un punto di non ritorno si darà, follemente, alla fuga.

Non viene chiarito dove si dirigerà il ragazzo ma, a quanto pare, sarà pericoloso e totalmente privo di ogni controllo. Nel frattempo Niko Poggi (Luca Turco) si troverà tremendamente sotto pressione.

Un posto al sole, spoiler novembre: tornano Lara e Chiara

Tornata a Napoli, Lara (Chiara Conti) deciderà di allearsi nuovamente con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) per manipolare Marina (Nina Soldano). Ma cosa avranno in mente i due complici?

Nel frattempo ci sarà anche l'inaspettato ritorno di Chiara Petrone. Non ci sono dettagli sul suo ruolo, ma probabilmente le sue vicende saranno legate al possibile reintegro di Michele a Radio Golfo 99 e all'arrivo a Napoli di Nunzio (Vladimir Randazzo)