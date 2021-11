Nervi tesi nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 6 in onda su Canale 5. Il padrone di casa Alfonso Signorini ha perso le staffe nei confronti della giovane Lulù, dopo che la ragazza nel momento delle nomination, non ha fornito una spiegazione logica in merito al nome della persona che intendeva mandare al televoto. La reazione di Signorini non è stata affatto delle migliori, tanto da "minacciare" la principessina che se avesse continuato in questo modo, sarebbe andata a casa.

Duro scontro tra Signorini e Lulù in diretta al GF Vip 6

Nel dettaglio, durante la nuova puntata serale del GF Vip del 26 novembre in onda su Canale 5, Lulù si è ritrovata ancora una volta al centro delle polemiche e dello scontro con il conduttore.

La lite è scoppiata nel momento delle nomination: Lulù ha fatto il nome di Manila Nazzaro ma ha ammesso di non avere una motivazione valida nel fare il suo nome.

Semplicemente la principessina è andata per esclusione ma questo suo modo di fare non è piaciuto per niente al padrone di casa del reality show Mediaset, che da sempre chiede ai suoi concorrenti di fare dei nomi con motivazioni valide.

Alfonso Signorini perde le staffe con Lulù: 'Vai a casa'

A quel punto, quindi, Alfonso Signorini ha perso completamente le staffe nei confronti di Lulù ed ha ricordato che già la scorsa settimana aveva infranto le regole del programma, nascondendo le carte delle nomination sotto al tavolo, andando oltre il tempo stabilito dalla produzione.

"Questa settimana mi dici: non ho un motivo per nominare. Allora vai fuori dalla casa e arrivederci e grazie", ha sentenziato il conduttore del Grande Fratello Vip, decisamente furioso con la principessina.

Lulù, però, non è rimasta in silenzio ed ha ricordato al conduttore che non sono venuti in quella casa per "scannarsi" nel momento delle nomination ma Signorini è andato avanti per la sua strada.

Il padrone di casa di questa sesta edizione del reality show, ha rimarcato dicendo che Lulù sta sprecando delle carte importanti nel gioco e che questo modo di fare non è tollerato.

Lulù viene duramente 'bacchettata' al Grande Fratello Vip 6

"Se non stai alle regole del gioco, esci con grande coerenza. Non sto scherzando", ha sbottato ancora in diretta televisiva Signorini perdendo le staffe e la pazienza nei confronti della principessina.

Insomma, questa volta, il padrone di casa del GF Vip sembra non aver gradito per niente l'atteggiamento della principessina, apparsa fortemente in imbarazzo e anche in grande difficoltà.

Cosa succederà la prossima settimana? Lulù troverà delle motivazioni valide per le sue nomination? Lo scopriremo lunedì sera in diretta tv su Canale 5.