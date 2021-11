Can Yaman e Diletta Leotta hanno finto durante i mesi in cui sono stati insieme e si professavano innamorati? È questo il dubbio che sorge dopo le nuove dichiarazioni della giornalista sportiva Paola Ferrari che, in una recente intervista radiofonica, ha messo in dubbio una delle love story più discusse dell'ultimo periodo, ma giunta al capolinea con gran stupore di tutti, molto prima del previsto.

L'addio tra Can Yaman e Diletta e il silenzio

Nel dettaglio, Can Yaman e Diletta Leotta hanno tenuto banco per tutta l'estate sulle varie riviste di Gossip e cronaca rosa con le vicende della loro seguitissima relazione sentimentale.

I due hanno riempito le pagine di svariati settimanali di cronaca rosa, complice il fatto che l'attore turco pare avesse delle intenzioni serie con la conduttrice sportiva e sognasse di convolare a nozze al più presto con lei.

Un sogno che, tuttavia, si è interrotto a metà agosto, quando Can e Diletta hanno fatto perdere le loro tracce social e poi a metà settembre, la conduttrice sportiva ha rotto il silenzio, confermando per la prima volta la fine della sua relazione con l'attore turco, protagonista di numerose serie tv di successo.

La dura frecciatina di Paola Ferrari sulla love story tra Can Yaman e Diletta

Ebbene, da quel momento in poi, Can e Diletta non si sono fatti mai più vedere insieme: l'attore turco ha scelto la strada del silenzio e non ha rilasciato alcun tipo di intervista, preferendo così tacere sui motivi che lo hanno portato alla rottura con la bella conduttrice volto simbolo di Dazn.

In queste ore, però, a tenere banco sono alcune dichiarazioni della giornalista sportiva Paola Ferrari, la quale è tornata a parlare della coppia che ha infiammato il gossip estivo, mettendo in discussione la veridicità di questo sentimento.

Secondo Ferrari, infatti, Can e Diletta Leotta avrebbero finto e in realtà i due non sarebbero mai stati una coppia vera, così come appariva sui social e sui giornali.

'Diletta non c'è mai stata col turco', rivela Ferrari

"Ma col turco non c'è mai stata Leotta, lei ha altri amori che magari non dice. E certo che lo so, ma non posso dire di più", ha svelato la sportiva Rai che ha lanciato così questa pesante frecciatina nei confronti di Can e Diletta.

Quando poi le hanno chiesto chi fosse questa nuova fiamma di Diletta e se si tratta davvero di un ragazzo che lavora nel mondo della moda, Paola Ferrari ha dichiarato: "Diciamo solo che non è nella moda ma nello sport".

Dichiarazioni che non sono passate inosservate ai fan della coppia Can-Diletta: i due replicheranno a questa ennesima frecciatina? Lo scopriremo nelle prossime ore.