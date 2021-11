Novità in arrivo a Uomini e donne? Secondo un retroscena riportato da Amedeo Venza su Instagram, sarebbero sempre più concrete le possibilità di un ritorno in prima serata del format di Maria De Filippi. Si vocifera, infatti, che alcune donne famose siano state già contattate dalla redazione per sostenere dei colloqui in vista del debutto della versione Vip del dating show. In passato si è parlato dell'eventualità di avere Giulia De Lellis come opinionista di questa edizione inedita del programma che l'ha lanciata nel mondo dello spettacolo.

Gossip sul futuro di Uomini e Donne

Mercoledì 10 novembre è tornata in auge un'indiscrezione su Uomini e Donne e sul suo futuro. Secondo quello che riporta Amedeo Venza sui social network, i vertici Mediaset starebbero seriamente prendendo in considerazione l'ipotesi di proporre al pubblico una nuova versione del dating show, ovvero puntate inedite in cui a cercare l'amore non siano i soliti tronisti.

Tra le storie che il pugliese ha pubblicato sul suo profilo spicca quella in cui sostiene: "È sempre più concreta e vicina l'idea dell'arrivo di una versione Vip".

"Alcune donne di spettacolo sono già state contattate per un colloquio", si legge ancora sul profilo dell'influencer.

Retroscena passati su Uomini e Donne

Il Gossip che è arrivato all'orecchio di Amedeo Venza sostiene che la redazione di Uomini e Donne sia alla ricerca di personaggi famosi per mettere su il cast della prima edizione Vip del programma.

In particolare pare che gli addetti ai lavori ambiscano a trovare donne di carattere da mettere sul trono, celebrità che vorrebbero trovare l'amore, ma che nella quotidianità non ci riescono facilmente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Qualora questa inedita versione del format di Maria De Filippi dovesse rientrare davvero nei palinsesti Mediaset, si dice che occuperebbe la fascia oraria della prima serata: la trasmissione che solitamente va in onda nel pomeriggio farebbe compagnia ai telespettatori anche durante la cena, un po' come quando sono state trasmesse le scelte nel castello dei tronisti Lorenzo, Luigi, Ivan e Teresa.

Possibile ritorno di Giulia De Lellis a Uomini e Donne

Non è la prima volta che Amedeo Venza si fa portavoce di un'indiscrezione sul possibile ritorno in prima serata di Uomini e Donne. Qualche mese fa infatti, sempre su Instagram, ha cominciato a circolare un rumor simile.

"Arriva la versione Vip? Mediaset e Maria De Filippi stanno pensando a una programmazione che punterebbe alla prima serata di Canale 5", si leggeva sul profilo del pugliese non molto tempo fa.

In quell'occasione, inoltre, si era esposto facendo il nome di una personaggio famoso che sarebbe potuto rientrare nel cast di questa edizione un po' particolare del dating show, un volto amatissimo dal pubblico e soprattutto dai giovani.

"Nelle vesti di opinionista potrebbe esserci Giulia De Lellis", dichiarava l'esperto di gossip nel recente passato.

Questa chiacchiera, però, è sfumata nel giro di pochi giorni, ma adesso è tornata prepotentemente al centro dell'attenzione sempre grazie a colui che l'ha resa pubblica per primo.

Non è da escludere che il prossimo anno U&D torni nel prime time di Canale 5 con una versione dedicata alle Vip in cerca dell'anima gemella, ovvero celebrità pronte a tutto pur di innamorarsi dopo delusioni e lunghi periodi da single.