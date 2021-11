Sorprendenti novità avverranno durante le nuove puntate di Love is in the air previste dal 15 al 20 novembre su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato rivelano che Eda Yildiz apprenderà la verità sulla gravidanza di Selin. Serkan Bolat, invece, scoprirà di essere gravemente malato.

Spoiler Love is in the air, puntate 15-20 novembre: Aydan incontra Kemal

Le anticipazioni di Love is in the air sulle puntate dal 15 al 20 novembre raccontano che Eda deciderà di vederci chiaro sulla gravidanza di Selin e per questo inizierà a seguire le sue tracce. In questo modo, la Yildiz scoprirà che l'Atakan è veramente in attesa di un bambino, sprofondando nella disperazione.

Leyla ed Erdem, intanto, parteciperanno alle prove del loro fidanzamento. Aydan, invece, incontrerà Kemal.

Eda comunicherà di aver rotto la relazione con Serkan in quanto Selin è in attesa di un suo bebè. Una decisione che lascerà spiazzato Bolat, tanto da volere la prova dalla futura madre. Alla fine, la Pr gli racconterà che hanno concepito il bambino in Slovenia quando era reduce dall'incidente aereo.

Eda scopre che Selin è incinta di Deniz

Nelle puntate di Love is in the air di fine novembre, Serkan chiederà a Eda di vedersi a casa sua: i due passeranno una notte di passione. Il giorno successivo, l'uomo troverà una missiva dove capirà che la fioraia gli ha detto addio per sempre. Per questa ragione, Bolat si recherà in aeroporto nel tentativo di convincerla a rinunciare al suo viaggio in America.

Ma ecco che il figlio di Aydan sverrà davanti agli occhi della Yildiz, che prontamente chiamerà i soccorsi. In ospedale, il giovane eseguirà alcuni esami diagnostici da parte del medico Vahit.

Eda, nel frattempo, ascolterà casualmente una conversazione telefonica tra Selin e Deniz scoprendo la verità sul presunto figlio di Serkan.

La fioraia, infatti, apprenderà che la Pr è incinta di Sarachan.

Serkan apprende di avere un cancro al cervello

I dottori permetteranno a Serkan di uscire la sera stessa dalla clinica, tanto da accompagnare Eda a danzare e mangiare panini sotto la pioggia. Ma ecco arrivare il colpo di scena: il medico chiamerà l'architetto in ospedale dove apprenderà di avere un cancro al cervello.

Quest'ultimo, a questo punto, deciderà di tenere la triste notizia per sé. Più tardi, Bolat porterà la Yildiz a fare un'escursione su una nuova fiammante motocicletta, che lascerà tutti stupefatti.

Engin sarà indeciso se accompagnare Piril alla visita ginecologica di controllo, mentre Serkan comunicherà a Eda di voler realizzare i suoi sogni e godere a pieno la vita, tanto da trascurare l'Art Life. Per questo motivo, l'architetto affiderà il ruolo di braccio destro a Erdem, che approfitterà di questa promozione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Infine Aydan deciderà di dare una chance a Kemal, mentre Eda e Serkan indagheranno su un caso di omicidio, immedesimandosi in due detective.