Can Yaman festeggia il suo 32esimo compleanno. L'attore turco, protagonista di svariate serie televisive di successo, continua ad essere uno dei volti di punta del nostro piccolo schermo, amatissimo dal pubblico e seguitissimo sui social. Una carriera in ascesa per Can che, questa estate, è stato al centro del Gossip per la sua chiacchieratissima storia d'amore con Diletta Leotta, la conduttrice sportiva che aveva fatto breccia nel suo cuore. La love story tra i due, però, è finita da un po' e in occasione del compleanno di Can, Diletta ha preferito "ignorare" il suo ormai ex fidanzato.

L'atteso compleanno di Can Yaman: l'attore compie 32 anni

Nel dettaglio, Can Yaman in queste ore è stato ricoperto di amore dai tantissimi fan che lo seguono e lo supportano sui social.

L'attore turco ha festeggiato il suo 32esimo compleanno e lo ha trascorso in Italia, dato che in questo periodo è super impegnato con le riprese della nuova fiction "Viola come il mare", che lo vede protagonista al fianco di Francesca Chillemi e che sarà in onda nel 2022 su Canale 5.

Un progetto ambizioso per Can che, questa estate, ha infiammato il gossip con le vicende della sua chiacchieratissima e seguitissima storia d'amore con la conduttrice Diletta Leotta,.

Una storia che ha fatto sognare i numerosissimi fan, i quali speravano davvero di vedere i due amanti arrivare all'altare insieme, ma questo non è accaduto.

Nessun messaggio di auguri social da parte di Diletta

Lo scorso settembre, intervistata a Verissimo, Diletta ha ammesso la fine della sua relazione con Can, senza nascondere però quanto sia stata importante questa relazione e quanto abbia creduto in questo amore.

Diletta, infatti, fino a poco tempo fa dichiarava di essere ancora innamorata dell'attore turco e di non essersi liberata al 100% del suo ricordo.

Ecco perché molti fan di questa coppia, hanno sperato che in occasione del compleanno del divo turco, Diletta potesse fare gli auguri a Can Yaman.

Diletta Leotta 'ignora' il compleanno di Can Yaman sui social

Tutto questo, però, non è accaduto. Diletta in queste ore ha pubblicato dei contenuti social ma non ha fatto minimamente cenno e riferimento al compleanno di Can Yaman, il primo che avrebbe potuto trascorrere al fianco dell'attore se la loro relazione fosse andata avanti.

Diletta ha così "ignorato" il compleanno del suo ex fidanzato per concentrarsi sul suo lavoro. La conduttrice, infatti, ha postato degli scatti dallo stadio San Siro, dove ieri sera ha seguito l'incontro Milan-Inter per la piattaforma streaming Dazn, di cui continua ad essere uno dei volti di punta assieme al commentatore sportivo Pierluigi Pardo.