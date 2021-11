Alex Belli e Soleil Sorge continuano ad essere al centro delle polemiche all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. In questi giorni, l'attore ha dovuto fare i conti con la durissima presa di posizione di sua moglie Delia Duran, che in diretta tv ha sbottato contro l'ex protagonista di Uomini e donne ed ha puntato il dito anche contro suo marito. Eppure questo rapporto speciale nato in casa tra Alex e Soleil, piace tantissimo al conduttore Alfonso Signorini che questo pomeriggio 8 novembre, ha incoraggiato i due protagonisti ad andare avanti.

Alex Belli e Soleil Sorge sempre vicini al GF Vip 6: parla Alfonso Signorini

Nel dettaglio, Alex e Soleil dopo essersi avvicinati pericolosamente nella casa del GF Vip, al punto da mettere in crisi Delia Duran, in questi giorni hanno cercato di stare un po' a distanza l'uno dall'altro, ma non ci sono riusciti più di tanto.

A tal proposito, il padrone di casa del reality show, Alfonso Signorini, è stato molto chiaro nei confronti di questa coppia che sta animando le vicende di questa sesta edizione.

Durante la puntata del daytime di questo pomeriggio, Signorini è intervenuto per il consueto spot con tutte le anticipazioni della puntata dell'8 novembre ed ha fatto anche un appello ad Alex e Soleil, affinché si lascino andare alle loro emozioni e vivano il loro rapporto senza esitazioni ma sempre con rispetto nei confronti di Delia.

'Siete una coppia fantastica', ammette Signorini su Alex e Soleil

"Alex, continua ad interagire con Soleil, perché siete una coppia fantastica. Infiammate i nostri cuori, siete giovani e belli", ha esclamato Signorini approvando così il rapporto tra i due concorrenti che quest'anno ha scelto per la sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Insomma Alfonso Signorini continua a fare il tifo per Alex-Soleil, malgrado le paure di Delia che venerdì scorso ha duramente sbottato contro suo marito, ammettendo di non riconoscerlo più e di essere in crisi.

Delia Duran in crisi: la moglie di Alex in lacrime da Barbara d'Urso

Tuttavia, mentre Signorini incoraggiava Alex-Soleil a non perdersi di vista all'interno della casa del GF Vip e a portare avanti questo rapporto speciale, Delia Duran poche ore dopo è apparsa in tv da Barbara d'Urso.

La moglie di Alex Belli era tra le ospiti in studio di Pomeriggio 5 dove, parlando di quello che sta accadendo in casa tra suo marito e Soleil, non ha trattenuto le lacrime.

Delia Duran è scoppiata in lacrime durante la diretta del talk show condotto da Barbara d'Urso, confermando che per lei non è affatto facile vivere dall'esterno tutta questa situazione che si sta venendo a creare e che vede coinvolto suo marito.