Le vicende della serie televisiva turca Love is in the air hanno conquistato i cuori dei fan italiani più romantici. Nella puntata in programmazione su Canale 5 il 13 novembre 2021, Eda Yildiz (Hande Erçel) riterrà ingiusto accettare la proposta di matrimonio di Serkan Bolat (Kerem Bürsin), senza che lui sappia di essere il padre del bambino che aspetta la sua ex Selin Atakan (Bige Önal).

Quando l'architetto le chiederà se vorrà passare il resto della sua vita con lui, la giovane studentessa non ci penserà due volte a rifiutare, seppur con il cuore affranto.

Anticipazioni Love is in the air, episodio 13 novembre: Eda rifiuta la proposta di nozze di Serkan

Nell'episodio 131 che i telespettatori vedranno sulla rete ammiraglia Mediaset sabato 13 novembre 2021, a partire dalle 15:45 circa prima di Verissimo, finalmente Serkan sorprenderà Eda durante la festa dedicata all’Art Life. Quando la ragazza farà il suo ingresso le farà una proposta di nozze. La reazione della giovane non sarà affatto quella che i'architetto si aspettava di sentire, dato che non accetterà di diventare sua moglie.

La fanciulla sarà convinta del fatto che non sia corretto sposarsi con Serkan, in quanto ha appreso che Selin aspetta un figlio da lui. Bolat, essendosi innamorato di Eda per la seconda volta dopo aver recuperato la memoria persa a seguito di un incidente aereo, non riuscirà a comprendere i suoi atteggiamenti, visto che farà il possibile per allontanarlo.

Aydan sfoga la sua rabbia contro Kemal, Melek e Ceren decise a tranquillizzare la giovane Yildiz

A questo punto Serkan, ancora incredulo di fronte al netto rifiuto della sua amata Eda, inizierà a ipotizzare che possa esserci lo zampino della sua ex Selin. Nel contempo Kemal (Sinan Taymin Albayrak) non mollerà la presa su Aydan (Neslihan Yeldan), visto che continuerà a farle la corte con insistenza.

Quest’ultima, intanto, non nasconderà il suo dispiacere per il fatto che Eda abbia deluso suo figlio. La signora Bolat, su tutte le furie per come come andate le cose tra Serkan e la giovane Yildiz, sfogherà la sua ira contro la sua ex fiamma ma non personalmente, visto che prenderà a pugni una sua fotografia dopo averla attaccata su un sacco per pugilato.

Infine Melek (Elçin Afacan) e Ceren (Melisa Döngel), quando vedranno la loro amica Eda sempre più affranta per essersi vista costretta ad allontanarsi da Serkan, si affretteranno a prendere un caffè con lei con la speranza di riuscire a rassicurarla.