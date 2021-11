Nelle puntate dello sceneggiato turco Love is in the air, che faranno compagnia ai telespettatori italiani dal 29 novembre al 3 dicembre 2021, avrà inizio la seconda stagione. Dagli spoiler si evince che i due protagonisti principali Serkan Bolat e Eda Yildiz prenderanno due strade diverse.

Essendo passati cinque anni il ricco imprenditore si troverà ancora a Istanbul, mentre la giovane studentessa lavorerà a Sile come architetto paesaggista e la sua vita sarà del tutto cambiata per essere diventata madre della piccola Kiraz.

Anticipazioni Love is in the air, al 3 dicembre: Serkan sconfigge la sua malattia

Gli spoiler degli episodi in onda su Canale 5 da lunedì 29 novembre a venerdì 3 dicembre 2021, dopo un salto temporale di cinque anni, raccontano che Eda vivrà a Sile con la figlia Kiraz dopo aver realizzato finalmente il suo sogno di diventare architetto paesaggista di un hotel in cui lavoreranno anche Ayfer e Melo, ma nel bar dell’amico Burak. Intanto i fan della soap opera potranno fare un sospiro di sollievo per Serkan, poiché sconfiggerà il tumore al cervello incurabile. Piril nel contempo gestirà il progetto di ristrutturazione dell’albergo di Sile, invece Engin si occuperà della casa del figlio Can.

In seguito Serkan quando si recherà a Sile per prendere parte a una riunione con il direttore dell’albergo prendendo il posto di Piril incontrerà una bambina chiamata Kiraz dopo aver rischiato di investirla, e non appena gli dirà che a casa sua non c'è nessuno non ci penserà due volte a portarla con sé in hotel.

Aydan e Kemal iniziano la loro convivenza, Bolat chiede scusa a Eda

Al termine della riunione Bolat crederà di avere un’allucinazione nell’istante in cui vedrà Eda: quest’ultima e l’imprenditore dopo essersi abbracciati prenderanno un caffè insieme. Aydan e Kemal inzieranno a convivere all’insaputa di Serkan, che intanto sarà deciso a trasferirsi a New York per tre mesi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La signora Bolat quando saprà che suo figlio ha annullato la sua partenza manderà via di casa il suo fidanzato, e gli ordinerà di mettere al corrente l’architetto della loro storia d’amore. Purtroppo Serkan e Eda finiranno per litigare, mentre Engin e Piril proprio quando vorranno trascorrere un serata romantica riceveranno la visita di Bolat: quest’ultimo punterà il dito contro la moglie del suo migliore amico sostenendo che abbia stretto un'alleanza con Eda.

Successivamente la giovane Yildiz dirà a Piril di aver bisogno del suo aiuto, per impedire a Serkan di ritornare nell’hotel in cui lei lavora. Nel contempo Kiraz dimostrerà di somigliare sempre di più al padre. Purtroppo Serkan farà ritorno nell’albergo situato a Sile, costringendo Eda a contare su Melek per distrarre Ayfer e Kiraz. Bolat metterà in difficoltà Eda, quando vorrà vedere il suo progetto per decidere se affidarle l’incarico della ristrutturazione dell’hotel in questione. Dopo essersi scusato con Eda, l’imprenditore vorrà cenare con lei con l’obiettivo di avere un chiarimento.