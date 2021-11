Can Yaman e Francesca Chillemi sono al centro del Gossip, per via di alcune fotografie sul loro conto, circolate nelle ultime ore. Infatti, in base a quanto verrà pubblicato in esclusiva sul settimanale Chi nel numero che uscirà in edicola mercoledì 17 novembre, il protagonista di Viola come il mare è stato paparazzato mentre usciva dalla casa romana della collega e dove avrebbe trascorso la notte di venerdì e di domenica. In base ad alcune indiscrezioni, sembrerebbe che fra la coppia ci sarebbe un feeling che va oltre i confini del set.

Can Yaman paparazzato mentre esce da casa di Francesca Chillemi

Can Yaman e Francesca Chillemi hanno iniziato a girare la nuova fiction Viola come il mare a fine settembre a Roma. Il cast della soap si è poi trasferito a Palermo nel mese di ottobre e, dopo le riprese in Sicilia, gli attori sono rientrati nella capitale per proseguire il lavoro. Nel nuovo numero del magazine diretto da Alfonso Signorini, è presente un gossip riguardo Can e Francesca. Infatti, Yaman e Chillemi sono stati immortalati mentre sono usciti separatamente dal portone dell'abitazione romana dell'attrice.

Can Yaman è andato a casa di Francesca Chillemi

In base alla ricostruzione fatta sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, l'attore di Istanbul si sarebbe recato a casa di Francesca Chillemi venerdì sera.

In quell'occasione, dopo che l'attore turco è entrato nel palazzo, la protagonista di Viola come il mare è uscita per andare a fare la spesa. Sabato mattina, Yaman è uscito da solo, provando a nascondersi con il cappuccio del cappotto nero, gli occhiali da sole e la mascherina. Negli scatti, Can aveva in mano il borsone con le sue cose e, ad attenderlo in macchina c'era il suo amico Roberto Macellari.

Francesca, invece, era già partita all'alba per raggiungere il suo compagno e la sua bambina a Milano.

Can Yaman e Francesca Chillemi si rivedono anche domenica sera

L'incontro di venerdì fra Yaman e Chillemi fuori dal set non è stato un caso isolato. Infatti, i due attori si sono rivisti anche domenica sera ma, in quell'occasione, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno è riuscito a sfuggire ai paparazzi, entrando nel portone della collega velocemente.

Can avrebbe trascorso la notte nel palazzo dove vive Francesca e, questa volta, il suo borsone è stato prelevato da un'assistente di Chillemi e portato via. Al momento, Can Yaman e la sua collega Francesca Chillemi non hanno commentato i gossip sul loro conto e non hanno rilasciato nessuna dichiarazione in merito alle fotografie trapelate. Non resta che attendere un po' di tempo per scoprire cosa accadrà fra i protagonisti di Viola come il mare.