La fiction ambientata nell'ospedale Molinette di Torino negli anni Sessanta, è giunta a capolinea. L'ultimo episodio di Cuori verrà trasmesso domenica 28 novembre e le anticipazioni da poco diffuse rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Durante la messa in onda degli episodi 15 e 16, l'attenzione sarà focalizzata sullo stato di salute di Corvara. Il primario dell'ospedale rischierà la vita e farà di tutto per ottenere la firma del Consiglio, per procedere con il suo trapianto al cuore. Cesare vorrà che sia proprio Alberto a operarlo. Il dottor Ferraris però si sentirà in colpa sia per quanto accaduto con la sorella, che per i sentimenti che prova per la dottoressa Brunello.

Sarà proprio Luisa a mettere la pulce nell'orecchio a Cesare, circa il rapporto tra sua moglie e Alberto. Frugando all'interno di uno scatolone arrivato dagli Usa, il primario apprenderà tutta la verità.

Anticipazioni Cuori 15esimo episodio: Cuori a metà

Nel corso dell'ultima puntata di Cuori, che verrà trasmessa domenica 28 novembre 2021, Delia avrà già appreso che il marito è affetto da una grave malattia al cuore. Giorno dopo giorno le condizioni di Corvara peggioreranno drasticamente: il primario necessiterà urgentemente di un cuore nuovo. Tuttavia Cesare esprimerà il suo ultimo desiderio: vorrà che sia proprio Alberto a fare l'intervento. Il dottor Ferraris però non sarà per niente lucido.

Al contrario si sentirà in colpa per quanto accaduto con Luisa e per i sentimenti che continuerà a provare nei confronti di Delia. Nonostante i due ex fidanzati avevano promesso di allontanarsi, faranno fatica a sottovalutare l'amore che provano l'una per l'altro. Intanto la cardiologa si sentirà sempre più in difficoltà quando sarà insieme all'ex marito e Alberto.

Poco dopo il primario del reparto si accorgerà dell'atteggiamento tra la moglie e il suo allievo ma penserà che la causa sia la situazione delicata di Luisa. Per questo motivo Cesare deciderà di recarsi da lei. Durante il loro incontro, la sorella di Ferraris farà capire a Corvara che Alberto non solo ha tradito sua sorella, ma anche l'uomo che si è preso cura di lui dopo la morte del padre.

Spoiler Cuori episodio 16, Fino all’ultimo respiro

Le trame del sedicesimo episodio di Cuori, che verrà trasmesso su Rai1 il 28/11, rivelano nel dettaglio che in ospedale si presenterà un nuovo direttore sanitario. La nuova figura si dimostrerà fin da subito un fedele alleato di Mosca. A quel punto Corvara non avrà la minima intenzione di arrendersi e lotterà per ottenere la firma del Consiglio, per procedere con il trapianto. Successivamente Alberto e Delia si troveranno in ospedale per analizzare i bollettini medici del Sudafrica. Tuttavia Corvara deciderà di rientrare a casa. L'uomo prenderà casualmente uno scatolone arrivato da Houston e scoprirà la verità che per mesi sua moglie ha tenuto nascosta. Per il primario delle Molinette sarà un duro colpo.