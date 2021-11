L'8 novembre Can Yaman ha compiuto 32 anni e, prima di concedersi un piccolo party nella sua dimora romana, l'attore si è recato in mattinata presso l'ospedale Umberto I della Capitale, dove ha fatto visita ai bimbi ricoverati.

Con questa visita, accolta benissimo dai piccoli pazienti, l'attore ha inaugurato una raccolta fondi per la sua associazione senza scopo di lucro 'Can Yaman For Children', attraverso la quale spera di poter acquistare presto un respiratore pediatrico e una culla termica.

Nell'occasione Can si è presentato carico di doni e dimostrando di avere molto a cuore la salute dei piccoli pazienti.

Un giorno dedicato alla beneficenza

'Il mio sogno più grande? Poter vedere i bambini ricoverati in ospedale tornare a giocare al più presto', ha dichiarato Can durante la sua visita al reparto pediatrico dell'Umberto I.

L'attore turco, nel giorno in cui ha spento 32 candeline, ha dedicato la mattinata a far felici i piccoli bimbi che al momento non godono di buona salute e ai quali spera di poter fornire alcune strumentazioni utili a poter guarire quanto prima. La giornata dedicata ai meno fortunati non si è conclusa qui per Yaman.

L'attore, al momento impegnato con le riprese di 'Viola come il mare' la fianco di Francesca Chillemi, ha proseguito la giornata recandosi a Cinecittà World per un evento che lo ha visto protagonista.

Anche in questo caso, gli incassi sono stati devoluti in beneficienza. Tra un selfie con le fan e qualche chiacchiera scambiata con i suoi sostenitori, Can non si è risparmiato, cercando di non deludere nessuno dei presenti.

Successivamente, poi, come documenta il settimanale Chi, alcuni amici molto stretti di Can lo hanno raggiunto a casa sua nella Capitale, dove ha festeggiato il compleanno, con tanto di torta e doni.

Nuovo amore per Can Yaman?

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha menzionato tra il ristretto gruppo di amici anche il collaboratore di Can, Roberto Macellari. Inoltre ha fornito uno scoop sulla vita amorosa di Can. Sempre secondo il giornale, Yaman starebbe frequentando al momento una bellissima modella di 25 anni originaria di Crotone.

Il nome della ragazza sarebbe Maria Giovanna.

Secondo questa indiscrezione, dopo averla incontrata sul set di 'Viola come il mare', l'attore e la modella sarebbero inseparabili.

Dopo la fine della relazione con Diletta Leotta, quindi, il cuore di Can sarebbe tornato a battere per un'altra ragazza. Nessuna conferma o smentita è giunta al momento da parte del diretto interessato, ma pare praticamente certo - a questo punto - che con la giornalista di DAZN non vi sia più possibilità di ritorno: Can pare insomma pronto ad andare avanti.