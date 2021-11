Gli episodi di Un posto al sole, in onda dal 15 al 19 novembre, saranno al cardiopalma. Il giallo dell'aggressione a Susanna è una delle storyline più avvincenti della soap, tuttavia sembra essere giunta verso la conclusione. Già nelle attuali puntate il giovane Savelli, responsabile del tentato omicidio di Picardi, sta dando segnali di squilibrio mentale, che potrebbero ben presto ricondurre alla sua colpevolezza. Sarà Diego, suo collega al Caffè Vulcano, il primo a intuire che Mattia è l'aggressore. Il figlio di Raffaele correrà un grosso rischio a esporsi: difatti il rider, comprendendo di essere stato scoperto, colpirà il suo collega.

Dopo aver mietuto una nuova vittima Savelli, per evitare il carcere, si darà alla fuga. Tuttavia Mattia compirà un gesto piuttosto azzardato, che potrebbe far si che venga preso in breve tempo. Il ragazzo, infatti, si recherà in ospedale da Susanna per spiegarle cosa è accaduto la sera della sua aggressione.

Upas, trame sino al 19 novembre: Mattia si recherà in ospedale da Susanna

Le anticipazioni relative alla settimana di programmazione di Upas che va dal 15 al 19 novembre preannunciano l'epilogo del caso Picardi, iniziato ormai da due mesi. Mattia, dopo aver aggredito anche Diego, scomparirà nel nulla. Il ragazzo, obnubilato dalla sua follia, compirà un gesto che gli costerà piuttosto caro.

Sapendo che Susanna è ancora ricoverata presso l'ospedale San Filippo, si recherà nella stanza della ragazza per parlarle.

Upas, puntate 15-19/11: un duro faccia a faccia fra vittima e carnefice

Nel corso dei prossimi episodi di Upas si assisterà a un drammatico faccia a faccia fra Mattia e Susanna. Il giovane, fuori controllo, si presenterà nella stanza della donna spaventandola.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tuttavia, almeno inizialmente, non vorrà farle del male. L'intenzione del rider sarà di spiegarle le motivazioni che l'hanno spinto a compiere quel terribile gesto. Mattia, in un triste discorso, le dichiarerà che non avrebbe voluto farle del male quella sera. Dalle sue parole emergerà il senso di frustrazione dovuto al suo status, che lo ha portato a sviluppare insofferenza verso l'altro sesso.

Savelli dirà alla sua vittima di aver agito in quel modo soltanto perché avrebbe desiderato un minimo di comprensione da parte sua. La ragazza, però, si spaventerà nell'ascoltare il suo discorso e proverà a chiamare aiuto. A quel punto sarà decisivo l'intervento di Ornella, che notando la presenza del ragazzo allerterà gli operatori della sicurezza.

Rossella cercherà di fermare Mattia

Nel corso delle prossime puntate di Upas il ritmo diventerà sempre più incalzante, con Savelli che si darà nuovamente alla fuga. A un certo punto, però, comprenderà di essere circondato e di non avere più scampo. Non volendosi consegnare alla polizia, il giovane si punterà un bisturi alla gola cercando di togliersi la vita.

Rossella in questo frangente dimostrerà di possedere sangue freddo dato che, giunta sul posto, cercherà di distogliere il ragazzo dall'insano proposito di suicidarsi. A darle supporto, in questa non facile impresa, ci sarà anche Riccardo, il quale farà in modo che Mattia venga consegnato alla polizia, pagando per ciò che ha commesso.