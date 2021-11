Emergono nuovi retroscena su Sandokan, l'attesissima serie evento di Rai 1 con protagonista Can Yaman, di cui nel 2022 cominceranno le riprese ufficiali. L'attore turco, diventato una vera e propria star nel nostro Paese, sarà il protagonista maschile di questo remake che è uno dei titoli più attesi della prossima stagione televisiva. Al suo fianco, però, è prevista la presenza di diverse partner femminili e una di queste potrebbe essere l'eclettica Elena Sofia Ricci, star della fiction Che Dio ci aiuti.

Sandokan con Can Yaman: confermata la presenza di Luca Argentero

Nel dettaglio, nei mesi scorsi è stato annunciato con grande entusiasmo il remake di Sandokan, la celebre serie che fu portata al successo da Kabir Bedi e che, questa volta, vedrà protagonista Can Yaman.

Il divo turco che ha stregato il pubblico italiano con le sue fortunate serie televisiva in onda su Canale 5, sarà la guest star di questa serie che andrà in onda in esclusiva assoluta su Rai 1.

I retroscena sul remake di Sandokan non mancano e, in queste ultime ore, sono emersi nuovi dettagli in merito a quello che potrebbe essere il cast ufficiale dell'attesissima serie televisiva.

Oltre a Can Yaman è confermata la presenza di Luca Argentero, anche lui uno dei protagonisti indiscussi della fiction italiana di questo periodo, protagonista del medical drama Doc - Nelle tue mani, che ha raggiunto dei risultati d'ascolto a dir poco record nella prima serata di Rai 1, toccando anche gli 8 milioni di spettatori.

Gli ultimi retroscena sul remake di Sandokan con Can

Al fianco di Can, però, ci saranno anche delle partner femminili. Secondo a quanto riportato in queste ore sulle pagine di Bubino Blog, per il ruolo di Marianna non ci sarebbe ancora stata la scelta finale sull'attrice che andrà ad interpretarla e che sarà a tutti gli effetti la partner femminile di Yaman.

Tuttavia, non si esclude che questo ruolo possa essere affidato ad una attrice internazionale e, i fan, sperano di rivedere Can al fianco di Demet Ozdemir, con la quale ha condiviso la fortunatissima esperienza nella soap turca DayDreamer - Le ali del sogno, trasmessa lo scorso anno anche su Canale 5.

Quando andrà in onda Sandokan su Rai 1? Ecco le novità sulla programmazione

E poi ancora, i retroscena sul cast del remake di Sandokan vedono tra le favorite anche Elena Sofia Ricci.

L'attrice, star della fiction Che Dio ci aiuti, sarebbe in pole position per entrare a far parte del cast di questa fiction che con grande probabilità andrà in onda nel 2023 su Rai 1.

La serie con Yaman potrebbe essere trasmessa a ridosso del Festival di Sanremo del prossimo anno, godendo così anche della promozione che si potrebbe fare sul palco dell'Ariston.