Imperdibili le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 22 al 27 novembre 2021 su Canale 5 alle 13:45 circa e in streaming su Mediaset Infinity, dove possono essere riviste anche in replica. Steffy è ormai uscita dalla sua dipendenza e ci è riuscita grazie al prezioso di Finn. Ha potuto riabbracciare la piccola Kelly e i suoi cari, accolta con calore da tutta la sua famiglia. La giovane Forrester ha iniziato a guardare Finnegann con occhi diversi, cosa che ha fatto infuriare Liam. Inutile dire che Hope sia sprofondata di nuovo nell'angoscia e nella paura di perdere l'uomo che ama per l'ennesima volta.

Anticipazioni Beautiful dal 22 al 27 novembre 2021: trame dettagliate

Nelle prossime puntate della Serie Tv americana, Zoe avrà modo di dare una risposta definitiva a Carter in merito alla proposta di convivenza. Che cosa avrà deciso di fare la modella, dato che Zende non le è affatto indifferente?

Sarà proprio Zende ad ammirare Zoe mentre indossa una delle sue ultime creazioni. I loro sguardi complici non sembrano lasciare spazio a dubbi.

Zende non nasconderà la sua gelosia nei confronti di Carter, invitando Zoe a fare chiarezza sui suoi sentimenti una volta per tutte. Nel frattempo, si consumerà una nuova scenata di gelosia tra Liam e Finn.

Hope delusa dal comportamento di Liam

Nelle nuove Anticipazioni Tv di Beautiful, Finn tornerà a casa di Steffy per riprendere il cellulare dimenticato.

Qui troverà Liam, che gli farà l'ennesima scenata di gelosia. La giovane Forrester non saprà come reagire, visto che il suo ex non ha alcuna ragione per comportarsi in questo modo.

Finn e Liam avranno un acceso confronto faccia a faccia che non lascerà indifferente Hope: la sua gelosia nei confronti di Steffy diventerà sempre più forte, così come il timore di perdere l'uomo che ama.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Steffy e Finn alzano la posta in gioco, anticipazioni Beautiful

Nonostante le continue intromissioni di Liam, la relazione tra Finn e Steffy proseguirà nel migliore dei modi e i due vorranno alzare la posta in gioco, investendo sulla loro storia d'amore. Anche Thomas, vedendo quanto la sorella sia felice, darà la sua approvazione.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Beautiful svelano poi che Hope pregherà Liam di lasciare andare Steffy una volta per tutte, ora che è felice con Finn.

Hope sarà tormentata dal sospetto che Liam sia ancora innamorato della sua ex moglie e che manifesti la sua immotivata gelosia nei confronti di Finn per fare in modo che si allontani da Steffy. Le sue paure sono immtivate o sono preludio di una triste verità? Lo sapremo nei nuovi episodi della soap che andranno in onda prossimamente su Canale 5.