All'interno del GFVip anche uno scherzo può diventare motivo di discussione. Nella serata di giovedì 18 novembre, Soleil Sorge per gioco ha tirato della farina addosso a Davide Silvestri e involontariamente lo ha preso negli occhi. L'attore anziché stare al gioco, è andato su tutte le furie e ha promesso "vendetta".

L'accaduto

In occasione dell'aperitivo del giovedì, gli autori del GFVip hanno proposto una sfida ai "vipponi". Due concorrenti selezionati dalla regia hanno dovuto preparare una pizza speciale che, a loro volta doveva essere valutata dagli altri coinquilini.

I concorrenti scelti sono stati Soleil e Davide: la prima ha deciso di fare una pizza con mozzarella, peperoni e stracchino vegano mentre il secondo ha deciso di mettere vari ingredienti come carciofini, pomodoro e prosciutto. In qualità di "presentatore" del gioco Alex Belli ha invitato i coinquilini della casa più spiata d'Italia ad assaggiare e decretare il vincitore. Dopo avere fatto uno scherzo a SIlvestri, i concorrenti hanno eletto Davide come "Master Pizza".

A quel punto l'influencer italo-americana per gioco ha gettato della farina addosso all'attore. Quest'ultimo, però, non l'ha presa affatto bene.

Davide furioso

Davide Silvestri si è scagliato contro Soleil. Il motivo? Il diretto interessato ha sostenuto che la farina gli sia andata negli occhi.

Il 40enne milanese ha sbottato contro la coinquilina: "Ma cosa fai? Tu sei pazza mi bruciano gli occhi". Poi, il diretto interessato ha rincarato la dose: "Te non stai bene, vai a quel quel paese". Vista la reazione del gieffino, Alex e Soleil sono corsi da Davide per sincerarsi delle sue condizioni. Anziché sorvolare sull'accaduto, l'attore ha continuato ad attaccare Sorge: "Io amo giocare, ma non in questo modo".

Davide su Soleil "M...a ma riprenditi col cervello"

Manila "Sono quei gesti leggeri che le appartengono un pò"



Ha detto bene Manila, Soleil sarà stata leggera nel non assicurarsi che la farina andava negli occhi ma non volontariamente cattiva! #gfvip pic.twitter.com/4b4gRWHSLO — Catia (@catiuz92) November 18, 2021

Il "vippone" in preda ad una crisi di rabbia ha chiesto alla coinquilina se la prossima volta per giocare gli spaccasse una bottiglia di vetro in testa.

Sebbene Manila Nazzaro abbia cercato di stemperare gli animi, Davide non ha sentito ragioni: "Con gli occhi non si scherza, in questo momento mi girano".

Silvestri annuncia 'vendetta'

In un secondo momento, Davide parlando con Alex ha promesso di vendicarsi con Soleil: "Lei la pagherà amaramente, la umilierò e la farò piangere". L'attore ha spiegato che sarà lui a decidere il momento in cui restituire lo "scherzo". Per l'ennesima volta, il 40enne ha ribadito di avere il bruciore agli occhi. A quel punto, Sorge ha chiesto cosa dovesse fare per farsi perdonare dal coinquilino.

Con ironia, la diretta interessata si è messa in ginocchio e ha chiesto scusa. Davide, però, è sembrato irremovibile: "Cosa puoi fare per farsi perdonare? La porta rossa se vuoi".